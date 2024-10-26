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Rusya Kiev'i vurdu: Ölü ve yaralılar var...

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Kiev
Rusya Kievi vurdu: Ölü ve yaralılar var...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 11:55

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir binaya dron saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırı sebebiyle binada yangın çıktığını ve 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

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Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir binaya dron saldırısı gerçekleştirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko şehir merkezinin batısındaki Solomyanskyi semtindeki binada yangın çıktığını, 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Klitschko, "17. ile 21. katlar arasındaki daireler hasar gördü. 20. kattaki daireler yandı.

14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

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#Rusya#Ukrayna#Kiev

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