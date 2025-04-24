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Rusya, Kiev’i vurdu: En az 2 ölü, 54 yaralı

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#Rusya#Ukrayna#Kiev
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 05:57

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i dron ve füze saldırıları ile vurduğu bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşması umutları sürerken, Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef aldı. Kiev Askeri İdaresi’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın gece saatlerinde kentin farklı bölgelerine dronlar, güdümlü füzeler ve balistik füzeler ile geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkaçenko, saldırıların ardından birçok konutta yangın çıktığını, ayrıca araçların ve ticari yapıların hasar gördüğünü ifade etti.

Rusya, Kiev’i vurdu: En az 2 ölü, 54 yaralı

Tkaçenko, birçok bölgede füze ve dron parçalarının bulunduğu belirtti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, hamile 1 kadın ve 6 çocuk dahil 54 kişinin yaralandığını açıkladı.

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38 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Kliçko, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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#Rusya#Ukrayna#Kiev

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