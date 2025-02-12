Rusya Kiev'i vurdu: 1 ölü 3 yaralı

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Rusya'nun, Ukaryna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlediği açıklandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitçko, telegram üzerinden yaptığı açıklamada "ilk belirlemelere göre bir kişi öldü. En az üç kişi yaralandı" ifadesinde bulundu.

Klitçko, daha sonra yaptığı bir paylaşımda iki kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bir kişinin de olay yerinde tedavi edildiğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın, saldırıdan önce Kiev çevresindeki füze ve hava savunma sistemlerinin balistik füze uyarısı yaptığını belirtti.

Ukrayna devlet acil servisleri, saldırının başkentin dört bölgesinde hasara ve yangınlara neden olduğunu vurguladı.