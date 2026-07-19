Rusya Kiev'e tarihinin en büyük saldırılarından birini düzenledi: Ukrayna'nın başkenti alevlere teslim

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Rusya, Kiev'i tarihindeki en büyük balistik füze saldırılarından biriyle hedef aldı. Yaklaşık 5 saat süren saldırıda en az 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kent saldırıların ardından yangınlara teslim oldu. Ukraynalı yetkililer, başkentin yaklaşık 40 adet İskender-M ve hipersonik Zirkon füzesiyle vurulduğunu açıkladı.

KİEV DÜZİNELERCE FÜZEYLE VURULDU

Bölge sakinleri yerel saatle gece 01.30'da hava saldırısı sirenlerini duydu. Hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle birkaç dakika sonra bir dizi patlama sesi geldi. Kiev'in merkezindeki evler sallandı ve araç alarmları çalmaya başladı.

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Bir saatten kısa bir süre içinde düzinelerce füze kente isabet etti. Sabah 6.30'da ise ikinci saldırı dalgası başladı. Kentin dört yanından siren sesleri yükselirken, Kiev'de art arda patlamalar yaşandı.

The Guardian'ın haberine göre, Şevçenkivsky semtinin merkezinde 3 katlı bir binada yangın çıktı. Kurtarma ekipleri içeride mahsur kalan birkaç kişiyi kurtardı. Enkazdan bir ceset çıkarıldığı bildirildi. Yangınlar 4 farklı bölgeye daha yayıldı.

Ofis ve konut binaları ile bir öğrenci yurdunda yangın çıktığı bildirildi. Lukyanivska metro istasyonuna sığınan Ukraynalılar, şiddetli bir patlama dalgası nedeniyle zemin kattaki giriş holünün tavanının çöktüğünü belirtti. İstasyon geçici olarak kapatıldı.

SALDIRIDA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kiev askeri yönetimi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre, saldırı sonucunda maalesef bir kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise 7 kişinin yaralandığını belirtti. Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesi ve balistik füzeleri düşürebilen gelişmiş ABD yapımı Patriot sistemleriyle donatılması için Batılı müttefiklere çağrı yaptı.

ZELENSKİ'YE TEPKİLER ARTIYOR

Saldırılar, Zelenski'nin ülkenin popüler savunma bakanı Mihailo Fedorov'u görevden alma kararının ardından Kiev'de düzenlenen büyük hükümet karşıtı protestoların ortasında gerçekleşti. Göstericiler, Fedorov'un göreve iade edilmesini ve Sovyet tarzı başkomutan Orgeneral Oleksandr Sırski'nin görevden alınmasını talep ediyor.

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UKRAYNA'NIN İHA SALDIRILARI

Rusya'nın saldırısı, Ukrayna'nın cumartesi günü Moskova ve Tambov bölgelerindeki e-ticaret depolarını imha etmek için insansız hava araçları göndermesinin ardından geldi. Ukrayna'nın bu saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya'da çeşitli bölgelerde büyük yangınlar çıkmıştı. Cumartesi günü erken saatlerde Rusya'nın çeşitli bölgelerde düzenlediği hava saldırılarında ise 5 kişi ölmüş, yaklaşık 20 kişi yaralanmıştı.

Zelenski, "Rusya'nın sivil altyapımıza, şehirlerimize ve yerleşim yerlerimize yönelik saldırılarına karşılık olarak, Moskova ve Tambov bölgelerindeki iki büyük lojistik tesisimiz hedef alındı" demişti.

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Ukrayna lideri, bu merkezlerin "insansız hava aracı üretimi ve navigasyon ekipmanları için yaptırım uygulanan bileşenlerin tedarikinde" kullanıldığını öne sürmüştü.