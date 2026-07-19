×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya Kiev'e tarihinin en büyük saldırılarından birini düzenledi: Ukrayna'nın başkenti alevlere teslim

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Kiev
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 10:35

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik geniş çaplı saldırısında onlarca füze fırlattı. Ukraynalı yetkililer, saldırılar nedeniyle kentte çok sayıda noktada yangın çıktığını, ofis ve konut binalarında hasar meydana geldiğini ve en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırı, Ukrayna güçlerinin Rusya'daki lojistik depolarını hedef almasının ardından gerçekleşti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Rusya, Kiev'i tarihindeki en büyük balistik füze saldırılarından biriyle hedef aldı. Yaklaşık 5 saat süren saldırıda en az 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kent saldırıların ardından yangınlara teslim oldu. Ukraynalı yetkililer, başkentin yaklaşık 40 adet İskender-M ve hipersonik Zirkon füzesiyle vurulduğunu açıkladı.

Rusya Kieve tarihinin en büyük saldırılarından birini düzenledi: Ukraynanın başkenti alevlere teslim

KİEV DÜZİNELERCE FÜZEYLE VURULDU

Bölge sakinleri yerel saatle gece 01.30'da hava saldırısı sirenlerini duydu. Hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle birkaç dakika sonra bir dizi patlama sesi geldi. Kiev'in merkezindeki evler sallandı ve araç alarmları çalmaya başladı.

Haberin Devamı

Rusya Kieve tarihinin en büyük saldırılarından birini düzenledi: Ukraynanın başkenti alevlere teslim

Bir saatten kısa bir süre içinde düzinelerce füze kente isabet etti. Sabah 6.30'da ise ikinci saldırı dalgası başladı. Kentin dört yanından siren sesleri yükselirken, Kiev'de art arda patlamalar yaşandı.

Gözden KaçmasınABDnin Irak Konsolosluğunda patlama: İrandan art arda misilleme saldırılarıABD'nin Irak Konsolosluğunda patlama: İran'dan art arda misilleme saldırılarıHaberi görüntüle

The Guardian'ın haberine göre, Şevçenkivsky semtinin merkezinde 3 katlı bir binada yangın çıktı. Kurtarma ekipleri içeride mahsur kalan birkaç kişiyi kurtardı. Enkazdan bir ceset çıkarıldığı bildirildi. Yangınlar 4 farklı bölgeye daha yayıldı.

Rusya Kieve tarihinin en büyük saldırılarından birini düzenledi: Ukraynanın başkenti alevlere teslim

Ofis ve konut binaları ile bir öğrenci yurdunda yangın çıktığı bildirildi. Lukyanivska metro istasyonuna sığınan Ukraynalılar, şiddetli bir patlama dalgası nedeniyle zemin kattaki giriş holünün tavanının çöktüğünü belirtti. İstasyon geçici olarak kapatıldı.

Rusya Kieve tarihinin en büyük saldırılarından birini düzenledi: Ukraynanın başkenti alevlere teslim

SALDIRIDA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kiev askeri yönetimi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre, saldırı sonucunda maalesef bir kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEleştirdiği başına geldi: Trump ‘sonsuz savaş’ çıkmazındaEleştirdiği başına geldi: Trump ‘sonsuz savaş’ çıkmazındaHaberi görüntüle

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise 7 kişinin yaralandığını belirtti. Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesi ve balistik füzeleri düşürebilen gelişmiş ABD yapımı Patriot sistemleriyle donatılması için Batılı müttefiklere çağrı yaptı.

Rusya Kieve tarihinin en büyük saldırılarından birini düzenledi: Ukraynanın başkenti alevlere teslim

ZELENSKİ'YE TEPKİLER ARTIYOR

Saldırılar, Zelenski'nin ülkenin popüler savunma bakanı Mihailo Fedorov'u görevden alma kararının ardından Kiev'de düzenlenen büyük hükümet karşıtı protestoların ortasında gerçekleşti. Göstericiler, Fedorov'un göreve iade edilmesini ve Sovyet tarzı başkomutan Orgeneral Oleksandr Sırski'nin görevden alınmasını talep ediyor.

Haberin Devamı

Rusya Kieve tarihinin en büyük saldırılarından birini düzenledi: Ukraynanın başkenti alevlere teslim

UKRAYNA'NIN İHA SALDIRILARI

Rusya'nın saldırısı, Ukrayna'nın cumartesi günü Moskova ve Tambov bölgelerindeki e-ticaret depolarını imha etmek için insansız hava araçları göndermesinin ardından geldi. Ukrayna'nın bu saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya'da çeşitli bölgelerde büyük yangınlar çıkmıştı. Cumartesi günü erken saatlerde Rusya'nın çeşitli bölgelerde düzenlediği hava saldırılarında ise 5 kişi ölmüş, yaklaşık 20 kişi yaralanmıştı.

Rusya Kieve tarihinin en büyük saldırılarından birini düzenledi: Ukraynanın başkenti alevlere teslim

Zelenski, "Rusya'nın sivil altyapımıza, şehirlerimize ve yerleşim yerlerimize yönelik saldırılarına karşılık olarak, Moskova ve Tambov bölgelerindeki iki büyük lojistik tesisimiz hedef alındı" demişti.

Haberin Devamı

Ukrayna lideri, bu merkezlerin "insansız hava aracı üretimi ve navigasyon ekipmanları için yaptırım uygulanan bileşenlerin tedarikinde" kullanıldığını öne sürmüştü.

Gözden KaçmasınKanlı Çeşme Camisi restore edildi… Yanya’daki tarih hayat bulduKanlı Çeşme Camisi restore edildi… Yanya’daki tarih hayat bulduHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAnkara-Kahire yakınlaşması Tel Aviv’i gerdiAnkara-Kahire yakınlaşması Tel Aviv’i gerdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Kiev

BAKMADAN GEÇME!