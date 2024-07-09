×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya: Kiev'deki çocuk hastanesini vurmadık

Güncelleme Tarihi:

#RUSYA#UKRAYNA#Çocuk Hastanesi
Rusya: Kievdeki çocuk hastanesini vurmadık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 14:27

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da yalnızca askeri hedefleri vurduğunu, başkent Kiev'deki çocuk hastanesinin ise savunma sisteminden fırlatılan füzeyle vurulduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'deki bir çocuk hastanesini vurduğuna yönelik Ukrayna tarafından yöneltilen suçlamaları reddetti.

Rusya'nın sivil yapıları hedef almadığını belirten Peskov, "Sivil hedefleri vurmadığımız konusunda ısrar ediyoruz. Saldırılar, öyle ya da böyle (Ukrayna yönetimi) rejimin askeri kapasitesiyle bağlantılı kritik altyapıyı ve askeri tesisleri hedef alıyor." dedi.

Peskov, Kiev'de füzeyle vurulan çocuk hastanesine ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldığını anımsatarak "Sivil hedeflere yönelik saldırı ihtimalini kesinlikle dışlayan ve savunma sisteminden fırlatıldıktan sonra düşen bir füzenin olduğu bilgisini içeren Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasını dikkate alın." diye konuştu.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev'de yayınlanan çok sayıda fotoğraf ve görüntünün, yıkımların Ukrayna'ya ait savunma sistemi füzesinin düşmesi sonucu oluştuğunu gösterdiğini bildirmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#UKRAYNA#Çocuk Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!