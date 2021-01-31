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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 19:56 | Son Güncelleme:

Rusya karıştı! Binlerce kişi gözaltında

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Rusya karıştı! Binlerce kişi gözaltında
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Rusya'da binlerce kişi, yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için Moskova ve St. Petersburg'da çok sayıda gösteri düzenledi. Göstericilere müdahale eden polis, birçok kişiyi gözaltına aldı. İnsan hakları örgütleri, 82’si gazeteci olmak üzere 3 bin 800’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başta Moskova ve St. Petersburg olmak çok sayıda kentte düzenlenen izinsiz gösterilere binlerce kişi katıldı. Moskova'da gösterilerin yapılacağı bölgedeki sokaklar trafiğe kapatılırken, çok sayıda polis aracıyla barikatlar kuruldu.

Rusya karıştı Binlerce kişi gözaltında



3 BİN 800 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu bölgede, araç park yerleri ile bazı metro istasyonları gün boyunca çalışmadı. Çoğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan göstericilere müdahale eden polis, birçok kişiyi gözaltına aldı. Ülkedeki insan hakları örgütleri, 82’si gazeteci olmak üzere 3 bin 800’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gösteriler esnasında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı. Moskova’da polisin aldığı önlemler nedeniyle sürekli yer değiştiren göstericilerden bazıları, Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarına giderek hükümet aleyhine slogan attı.

Rusya karıştı Binlerce kişi gözaltında



BİR KİŞİ KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Bazı göstericilerin, polise kar topu attığı görülürken, gösterilerin gerçekleştirildiği bölgelerde internet erişimi sınırlandırıldı, çok sayıda kişi de polisin müdahaleleri nedeniyle sokak aralarına kaçtı. Öte yandan, protestoların yapıldığı bölge civarında bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Olay yerindeki insanların müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

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