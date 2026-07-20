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Rusya, Karadeniz’de yük gemisini vurdu: Çok sayıda ölü var

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#RUSYA#Yük Gemisi#UKRAYNA
Rusya, Karadeniz’de yük gemisini vurdu: Çok sayıda ölü var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 00:05

Ukrayna Başbakanı Sergii Koretskyi, Rusya’nın Ukrayna’nın Odessa Limanı açıklarında Gine-Bissau bayraklı bir yük gemisine düzenlediği saldırıda 18 kişilik gemi mürettebatından 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında seyreden bir yük gemisine saldırı düzenledi. Ukrayna Başbakanı Sergii Koretskyi, Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau bayraklı geminin mısır yükünü aldıktan sonra limandan ayrıldığını ve gemide Hindistan, Suriye ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan 18 kişilik mürettebatın bulunduğunu açıkladı. Saldırıda gemide büyük çaplı yangın çıktığını belirten Koretskyi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin kurtarma çalışmaları başlattığını ve 2’si yaralı 8 denizciyi başarılı bir şekilde kurtardığını söyledi. Koretskyi, 5 denizciden ise hala haber alınamadığını ifade etti. Başbakan Koretskyi, kurtarma ekiplerinin ikinci bir saldırı riski nedeniyle hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığını ancak gemideki yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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#RUSYA#Yük Gemisi#UKRAYNA

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