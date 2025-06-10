Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdıklarını bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Zaharova, Rusya'nın Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını vurguladı.

44 GÜNDE KURTARILDI

İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 gün içerisinde topraklarını kurtaran Azerbaycan ordusu, halkın yıllar süren vatan hasretine son verdi.

Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki topraklardan yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan askerlerine ve sivillerine saldırılar düzenledi.

Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırılarının giderek artması ve 27 Eylül 2020'de temas hattındaki köylerin ağır silahlarla ateşe tutulması, bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan ordusu, aynı gün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle karşı operasyona başladı.

Haberin Devamı

Ermenistan ordusuna karşı 27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmalarında kullandığı "Demir yumruk" ifadesi de Azerbaycan'ın zaferinin sembollerinden biri oldu.