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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 05.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Rusya ‘iyi ilişkilerin’ sırrını açıkladı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya ‘iyi ilişkilerin’ sırrını açıkladı
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ABD ile Rusya’nın Türkiye ile ilişkilerini kıyaslayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Ankara’ya çok daha dostça yaklaştığı açıklamasını yaptı.

“ABD’nin Türkiye’ye yaklaşımı NATO’ya rağmen defolu müttefiklik gibi duruyor” görüşünü dile getiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri yüzünden Washington Ankara’ya devamlı yaptırım tehditlerinde bulunuyor” hatırlatmasını yaptı. ABD’nin, Rusya’nın enerji, turizm ve Suriye konuları üzerinden Türkiye’ye baskı yaptığı iddiasında olduğunu söyleyen Zaharova, “Bunlar asılsız. Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliği yapılabiliyorsa, bunun yegane nedeni karşılıklı çıkarlara dayandırılmasıdır. İyi ilişkiler tarafların birbirlerine saygılı davranması ve herhangi bir koşul dikte etmemesinden kaynaklanıyor” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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