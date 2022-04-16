Rusya intikam hazırlığında! 'Çatışma çok uzun ve kanlı olacak'

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Rusya Devlet Başkanı Putin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaşta istediği ilerlemeyi hala sağlamış değil. Savaşa karşı alınan ortak tepki, sert yaptırımlar ve Ukrayna'nın şaşırtan direnişi Rus birliklerini Kiev'den uzaklaştırmış Rusya operasyonlarına Ukrayna'nın doğusunda devam edeceğini açıklamıştı.

Rusya'nın doğuya yönelmesini askeri analistler 'başarısızlık' olarak yorumlasa da son gelen haberler endişe verici...

UKRAYNA İNTİKAM SALDIRILARINA HAZIRLANIYOR

Dün Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı vuran ve batıran Ukrayna bir yandan zafer kutlaması yaparken bir yandan da Rusya'nın intikam saldırılarına hazırlanıyor.

Ukrayna'nın güney güvenlik ve savunma güçlerinin sözcüsü Natalia Humeniuk, “Saldırıların artacağını anlıyoruz. Düşman misilleme yapmaya çalışacak. Roket saldırılarını ve topçu atışlarını artıracak.” derken Rusya Savunma Bakanlığı da Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırılarının artacağını duyurdu.

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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ GÖRÜLMEDİ

Rusya geminin Ukrayna tarafından batırıldığını kabul etmeyerek, "Hedeflenen limana doğru ilerlerken top ateşine tutulan gemideki mühimmat patladı, gövdesinde yangın çıkan gemi büyük hasar gördü ve dengesini kaybetti. Dalgalı denizde gemi battı" açıklaması yaptı. Ancak ABD de Ukrayna da geminin Ukrayna tarafından batırıldığı konusunda ısrar ediyor.

Tass haber ajansının Moskva gemisi ile ilgili yayınladığı haberde ilk başta "tüm mürettebatın" tahliye edildiğini iddia edildi ancak daha sonra “bütün” kelimesi kaldırıldı.

İngiliz Guardian Gazetesi'nde yer alan Ukrayna raporuna göre, Moskova'nın tıbbi servis şefi de dahil olmak üzere 14 denizci Kırım'ın Sivastopol limanına götürüldü. Diğer 494 kişinin akıbeti bilinmiyor. Eğer geri kalan denizcilerin boğuldukları doğrulanırsa, Moskva'nın batışı ikinci dünya savaşından bu yana tek seferde en fazla Rus askerinin ölümüne sebep olan olay olacak.

PUTİN'İN ÖFKESİNE TUZ BİBER OLDU

Rusya'nın amiral gemisinin batırılması, savaştaki kötü istihbarat ve acemi askerlerin başarısızlığı nedeni ile büyük kayılar veren Putin'in öfkesine tuz biber olmuş gibi görünüyor.



Rusya Devlet Başkanı Putin

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Ukraynalı ve ABD'li yetkililer Ukrayna'nın doğusuna yapılacak yeni saldırı için Rusya'nın hazırlık yaptığı konusunda günlerdir uyarılarda bulunuyor. Askeri analistler şimdi Rusya'nın Donbas bölgesine yeni ağır silahlar ve askeri birlikler gönderdiğini ve askerlere sıkı bir eğitim verildiğini iddia ediyor. İddialara göre Rusya Donbas'a tüm gücü ile saldıracak.

ÇOK UZUN VE KANLI OLACAK

The New York Times'da yer alan analize göre, Rusya'nın Donbas saldırısı başladığında bu saldırının çok kanlı ve çok uzun süreceği konusunda hem askeri analistler hem de Batılı ve Ukraynalı yetkililer hemfikir.

Ukrayna şimdi Putin'in intikam saldırısına hazırlanıyor. Rusların Ukrayna'nın doğusunda ele geçirmeye çalışacağı yerler için iyi güçlendirilmiş savunma mevzileri oluşturuldu. ABD askeri destek verileceğini duyurdu.

Batılı kaynaklar Putin'in Donbas bölgesindeki operasyonla savaştaki yenilgileri unutturup büyük bir zafer kazanmak, bunu da 9 Mayıs Zafer günü ile taçlandırmak istediğini iddia ediyor.

Donbas'taki çatışmanın savaşın kaderini belirleyeceği konuşulurken galibin kim olacağını henüz kimse tahmin edemiyor.