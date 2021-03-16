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HaberlerDünya HaberleriRusya, İngiltere'ye uçuş yasağını 16 Nisan’a kadar uzattı
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

Rusya, İngiltere'ye uçuş yasağını 16 Nisan’a kadar uzattı

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Rusya, İngiltere'ye uçuş yasağını 16 Nisan’a kadar uzattı

Rusya, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İngiltere’ye yönelik aldığı havayolu sefer yasağını 16 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı.

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere’ye yönelik aldığı havayolu sefer yasağını uzattı. Merkezden yapılan açıklamada “Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi koronavirüsün yayılmasını engellemek üzere Birleşik Krallık ile hava trafiğinin askıya alınma süresini uzatmaya karar verdi. Nüfusun sağlığını güvence altına almak için kısıtlamalar 16 Nisan 2021 23.59'a kadar uzatıldı” denildi.

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