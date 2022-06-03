Rusya İngiltere ile dalga geçti! 'Kraliçe'nin kutlaması için para buldular'

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İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, tahttaki 70’inci yılını ‘Platin Jübile’ adı verilen etkinliklerle kutluyor. İhtişamlı kutlamalardan gelen görüntüler dünya çapında ilgi çekerken Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası İngiltere'den gelen sert yaptırımların hedefi olan Rusya Kraliçe'nin jübile kutlamaları ile dalga geçti.

"ELEKTRİK KESİNTİLERİNE HAZIRLANAN İNGİLTERE KUTLAMAYA PARA BULDU"

Rus devlet televizyonu İngiltere'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlardan dolayı ülkenin yaşam standartlarında genel bir düşüş olduğunu iddia ettiği haberinde "Elektrik kesintilerine hazırlanan İngiltere Kraliçe'nin yıldönümü kutlamaları için para buldu" ifadelerini kullandı.

KOVİD PARTİLERİNİ UNUTTURMAK İÇİN BİR OYALAMA

Rossiya-1 kanalı kutlamaların Başbakan Boris Johnson'a da zor günler yaşatan Downing Street partilerini unutturmak için bir oyalama olduğunu öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı;

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"Boris Johnson, Ukrayna'daki olaylara aktif olarak müdahale ederek Avrupa kıtasındaki İngiliz etkisini canlandırmaya çalışıyor ancak, Anglo-Sakson dünyasının emperyal işlevleri uzun zaman önce ABD'ye geçti.

İngiltere'nin bu eylemleri sadece dikkatleri düşen yaşam standardı ve Downing Street skandalı gibi iç sorunlardan başka yöne çekmek için"



"II. Elizabeth'in saltanatı, İngiliz imparatorluğunun nihai çöküşünü gördü." ifadelerinin yer aldığı haberde Karayipler'deki eski kolonilerin şimdi belirgin bir şekilde İngiliz karşıtı olduğu, kölelik için özür ve tazminat istediği belirtildi.

6 MİLYON EVİN ELEKTRİK KARNEYE BAĞLANABİLİR

Rusya televizyonunun diline doladığı elektrik kesintileri en kötü durum senaryosunda altı milyona kadar evin elektriğinin birkaç ay boyunca karneye bağlanabileceğini söyleyen İngiliz hükümeti kaynaklarına atıfta bulunarak yapıldı.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını durdurması ile beklenen enerji krizine ilişkin hazırlanan raporda İngiltere'yi kış aylarında elektrik kesintilerinin beklediği açıklanmış hükümet ise çareyi karne sisteminde bulmuştu.



İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70'inci yılını kutluyor

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İngiltere, Rusya'dan çok az petrol ve gaz satın almasına rağmen Putin kıtaya yapılan ihracatı tamamen bloke ederse, Avrupa ülkeleri tedarik için birbiri ile rekabet etmek zorunda kalacak. İngiltere, şu anda toplam tedarikinin yaklaşık yarısını İskandinav ülkesi Norveç'ten alıyor. Avrupa Birliği'nde artan talep nedeni ile Norveç'ten doğalgaz ithalatının önümüzdeki kış yarıya düşebileceği belirtiliyor.

BATI KARŞITI YAYINLAR AĞIRLIK KAZANDI

Rus televizyonu bugünlerde Batı karşıtı yayınlarına ağırlık verdi. Çarşamba günü yayınlanan bir programda Üçüncü Dünya Savaşı'nın çoktan başladığı iddia edildi ve İngiltere ve ABD'nin Ukrayna müdahalesi nedeni ile 'ağır bir bedel ödeyeceği' vurgulandı.

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'Putin'in Sesi' olarak bilinen Firebrand televizyon spikeri Vladimir Solovyov ise İngiltere'yi nükleer Zirkon füzeleri kullanmakla tehdit etti.



Prens Charles ve eşi Camilla/AFP

KRALİÇE RAHATSIZLANDI TÖRENE KATILAMADI

Öte yandan Rusya'nın dalga geçtiği İngiltere Kraliçesi II Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jubile kutlamaları bugün başkent Londra'daki St. Paul Katedrali'nde Şükran Günü ayini ile devam etti.

Etkinliğe Kraliçenin de katılması beklenirken Buckingham Sarayı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Kraliçenin rahatsızlandığı için katedraldeki törene katılmamayı tercih ettiğini aktardı. Birleşik Krallık’ta en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 96 yaşındaki Kraliçe, Şükran Günü ayininde oğlu Galler Prensi Charles tarafından temsil edildi.