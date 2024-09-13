×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya, İngiliz diplomatların akreditasyonunu iptal etti

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#İngiltere#Diplomat
Rusya, İngiliz diplomatların akreditasyonunu iptal etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 09:49

Rusya, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği'nden 6 diplomatın casusluk suçlamasıyla akreditasyonunu iptal etti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bu diplomatların ülkenin güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomatların eylemlerinin uluslararası diplomatik normları aştığını vurguladı.

Haberin Devamı

Rusya, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde görevli 6 İngiliz diplomatı casuslukla suçlayarak akreditasyonunu iptal etti.

Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) dayandırdığı habere göre, FSB, bu kişilerin faaliyetlerinin ülke güvenliğini tehdit ettiğini iddia etti.

FSB tarafından yapılan açıklamada, uluslararası askeri ve siyasi gerginliği İngiltere'nin koordine ettiğini kanıtlayan belgelerin ele geçirildiği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tass haber ajansına konuşan Zaharova, "Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği diplomatları Rus halkına zarar vermeyi amaçlayan eylemlerde bulunmuşlardır. Bu kişilerin faaliyetleri, Viyana Sözleşmeleri'nin çok ötesine geçmiştir" dedi.

Gözden KaçmasınPutinden NATOaya sert mesaj Batı doğrudan savaşa girerPutin'den NATO'aya sert mesaj! 'Batı doğrudan savaşa girer'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#İngiltere#Diplomat

BAKMADAN GEÇME!