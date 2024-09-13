Rusya, İngiliz diplomatların akreditasyonunu iptal etti

Haberin Devamı

Rusya, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde görevli 6 İngiliz diplomatı casuslukla suçlayarak akreditasyonunu iptal etti.

Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) dayandırdığı habere göre, FSB, bu kişilerin faaliyetlerinin ülke güvenliğini tehdit ettiğini iddia etti.

FSB tarafından yapılan açıklamada, uluslararası askeri ve siyasi gerginliği İngiltere'nin koordine ettiğini kanıtlayan belgelerin ele geçirildiği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tass haber ajansına konuşan Zaharova, "Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği diplomatları Rus halkına zarar vermeyi amaçlayan eylemlerde bulunmuşlardır. Bu kişilerin faaliyetleri, Viyana Sözleşmeleri'nin çok ötesine geçmiştir" dedi.