Rusya ilhaka hazırlanıyor

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Rusya’da 9 Mayıs Zafer Bayramı yaklaşırken, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir sonraki adımının ne olacağı tartışılıyor. ABD’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcisi Michael Carpenter’a göre Putin, kontrolü altındaki Ukrayna topraklarını ilhak etmeyi deneyebilir. Washington’da gazetecilere konuşan Carpenter, “Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni ilhak etmeye çalışacak. Mayıs ortasında bu bölgelerin Rusya’ya katılması için referandum düzenlenecek” dedi. Ayrıca, halihazırda Rus askerinin kontrolündeki Herson şehrinde de bağımsızlık referandumu yapılabileceğini ifade etti. Rusya, işgalin başlangıcında ele geçirdiği Herson’da para birimini rubleye çevirmişti.



SAVAŞ İLAN EDER Mİ



Batılı istihbarat servisleri Putin’in, 9 Mayıs’ta Ukrayna’ya resmen savaş ilan edebileceği görüşünde. Amerikan CNN’de yer alan iddiaya göre, “Putin, ‘özel askeri operasyon’ adı altında bir yere varamayacağını anladı. Cepheye gidecek asker bulmakta zorluk çekiyor. Şimdi savaş ve seferberlik ilan edebilir.” Ancak Kiev yönetimi, seferberlik ilanı önünde ciddi lojistik engeller olduğu görüşünde. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin danışmanlarından Aleksey Arestoviç, “Putin’in savaşı sürdürecek silahı kalmadı. Depolardan 60-70 yıl öncesinin silahlarını çıkarmaya başladılar. Seferberlik ilan ederlerse böyle bir orduyu donatamazlar” dedi.

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Bu arada Güneydeki Mariupol ve Odesa şehirlerine yönelik saldırılar sürüyor. Rus ordusu, henüz giremediği liman kenti Odesa’yı iki gün üst üste ‘Oniks’ füzeleriyle vurdu. Önceki gün içinde 5 kişinin bulunduğu sivil binaya isabet eden füze, 15 yaşında bir çocuğun ölümüne neden oldu. Dün ise Odesa havalimanındaki bir hangar hedef alındı. Rus tarafının iddiasına göre depoda bulunan Türk yapımı TB2 dronlarının yanı sıra Batılı ülkelerin Ukrayna’ya gönderdiği diğer silahlar imha edildi. Öte yandan Rusya’nın bu saldırılarda seyir füzesi ‘Kalibar’ yerine gemisavar Oniks füzeleri kullanması, “Uygun füze stoku kalmadı mı” sorusuna yol açtı. Mariupol’de ise geçtiğimiz günlerde 100 sivilin tahliyesinin ardından dün Azovstal çelik fabrikası Rus topçusu tarafından bombalandı. Öte yandan Ukrayna televizyonuna konuşan Mariupol polis şefi Mikhailo Verşinin, “Rus askerinin fabrikaya girdiğini” söyledi. Putin, Rus ordusuna “fabrikaya girmemelerini fakat kimsenin çıkmasına da izin vermemelerini emrettiğini” açıklamıştı.

SON PUTİN DEDİKODUSU: DEMANS MI OLDU

İngiliz The Sun gazetesine konuşan eski KGB ajanı Boris Karpiçkov (62), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun iyi olmadığını, “Parkinson ya da demans başlangıcından mustarip olduğunu” iddia etti. İngiltere’de ikamet eden eski ajan Putin için, “Paranoyaya kapılmış durumda ve bu onu delirtiyor. En yakınındakilere bile hain gözüyle bakıyor” ifadelerini kullandı. DailyMail gazetesi ise Putin’in savaşın kontrolünü bizzat ele aldığını yazdı. Üst düzey bir Avrupa Birliği kaynağına göre Putin, savaşa odaklanarak Rusya’nın yönetimini büyük ölçüde Başbakan Mihail Mişustin’e devretti. Ukrayna istihbaratına göre ise Putin, Zelenski’nin doğum yeri olan Krivyi Rih’in ele geçirilmesini emretti. Putin’in karın kanseri olduğu ve savaş nedeniyle ameliyatı ertelediği de iddialar arasında.