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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

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#Rusya #Ukrayna#Esir Takası
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 16:05

Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda esir düşen 103 Rus askeri ile 103 Ukrayna askeri takas edildi. Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus esaretinden 103 savaşçımızı daha Ukrayna'ya başarıyla geri getirdik. Ukrayna'ya böyle güzel bir haber ulaştırdıkları için ekibimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Rusya-Ukrayna arasında esir takası sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucu Kursk bölgesinde esir düşen 103 Rus askerinin Ukrayna tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu. Karşılığında 103 Ukrayna askerinin serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şu anda Rus askerleri Belarus topraklarında bulunuyor, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra aileleriyle iletişim kurma imkanı da sağlanıyor. Serbest bırakılan tüm askerler, Rusya'ya getirilecek” ifadeleri kullanıldı.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus esaretinden 103 savaşçımızı daha Ukrayna'ya başarıyla geri getirdik. Kiev ve Donetsk bölgeleri, Mariupol ve Azovstal, Luhansk, Zaporijya ve Harkov bölgelerinin savunucuları. Ukrayna'ya böyle güzel bir haber ulaştırdıkları için ekibimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Rusya#Ukrayna#Esir Takası

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