Rusya ile ticaret yapan ülkeler hedefte… Trump’tan Rusya’ya yaptırım baskısı

ÖNCEKİ akşam Rusya’ya yönelik daha da sertleşeceğinin sinyalini veren ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerle buluşmasında, “Kongre bildiğiniz üzere uzun zamandan beri Rusya’yı dizginleyecek yasa tasarısı üzerinde çalışma yapıyor. Şimdiye kadar Ukrayna savaşını sona erdireceğimi düşünerek bu girişime sıcak bakmıyordum. Ancak artık Rusya ile iş yapan üçüncü ülkelere ciddi yaptırımlar getirecek tasarıyı ben de destekliyorum ve gündeme getirilmesine yeşil ışık yakıyorum” diye konuştu. Trump ayrıca Kongre’de oylanmak üzere ele alınacak ve Rusya’yı hedef alan yasa tasarısına İran’a yönelik ek yaptırım maddesinin ekleneceğini belirtti.

İLK YAPTIRIMI GEÇEN AYDI

Trump’ın söz ettiği; Rusya ile iş yapan üçüncü ülkeleri hedef alacak tasarı ilk olarak nisan ayında Senatör Lindsey Graham tarafından gündeme getirilmişti. Trump, Kongre’ye üçüncü ülkeleri cezalandıracak tasarıya yeşil ışık yakmadan önce 21 Ekim’de Rusya’nın önde gelen “Lukoil” ile “Rosneft” petrol şirketlerini yaptırım listesine almıştı. Trump kararnamesine göre 13 Aralık’a kadar dünya çapında bu iki Rus şirketiyle iş yapanların anlaşmaları sonlandırması gerekiyor. Rus “Lukoil” şirketinin dünya çapında kaybedeceği varlıklar yaklaşık 14 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

TÜRKİYE’Yİ DE İLGİLENDİRİYOR

Kongre’nin Rusya ile iş yapmaya devam eden üçüncü ülkeleri hedef alan yasa tasarısının ilk oylamada geçeceğine kesin gözüyle bakan ekonomistler bu durumun Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğini dile getiriyor. Türkiye, Rusya’dan petrol alımlarını büyük ölçüde azaltmış olmasına rağmen, “Mavi Akım” ve “Türk Akımı” doğalgaz boru hatları üzerinden milyarlarca metre küp gaz alımını sürdürüyor. Enerji kaynaklarının yanı sıra Rusya ile Türkiye arasında tahıldan sanayi ürünlerine birçok dalda geniş ticaret ilişkileri bulunuyor.

‘ABD BASKI ALTINDA’

ABD yönetimi, Rusya ekonomisini çökertecek adımlar atmaya hazırlanırken Kremlin Sarayı’ndan “ilişkiler bozulur” mesajı geldi. Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD yönetiminin Kiev ve Avrupa’nın baskısı altında kalarak hareket ettiğini savundu ve bu durumun ABD-Rusya arasındaki işbirliği imkânlarını baltaladığını söyledi. Putin’in Dış Politika yardımcısı Yuriy Uşakov da, “ABD yönetiminden farklı kanallardan hoşumuza giden ve gitmeyen mesajlar almaya devam ediyoruz. Beklentimiz sağduyunun üstün gelmesidir” ifadelerini kullandı.

ÇİN’DEN ‘UYMAYIZ’ ÇIKIŞI

Çin yönetimi yasa daha ABD Kongresi tarafından oylanmadan bu karara uymayacağını ilan etti. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, “Çin, uluslararası ilişki ve ticaretin herhangi bir ülkenin tekelinde olmadığını düşünüyor. BM Güvenlik Konseyi kararı olmayan tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyor” dedi. Çin’in “BM dışındaki kararları tanımıyoruz” açıklamasına Ukrayna’dan yanıt gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından bir yetkili Çin yönetimine, “Rusya 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya saldırdığında Pekin, Moskova’ya BM Güvenlik Konseyi kararı olup olmadığını neden sormadı?” sorusunu yöneltti.

Trump ve Putin geçen ağustosta Alaska’da buluşmuş ancak Ukrayna konusunda anlaşmaya varamamıştı.