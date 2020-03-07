Rusya ile ‘güvenli koridor’ görüşülecek

TÜRKİYE ile Rusya’nın ateşkes anlaşmasına varmasından sonra dün İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları açısından arazide sessizlik hâkim oldu. TSK’nın İdlib’e sevkıyatı ise devam etti. Yerel kaynaklar, TSK konvoyunun 150 araçtan oluştuğunu bildirdi.

ASKERİ HEYET OLUŞTURULACAK

Sahada Türk ve Rus askeri yetkilileri arasında var olan irtibatın dün de sağlıklı şekilde sürdüğü, bu temasın kısa süre içinde M-4 kara yolunun kuzeyinde 6, güneyinde 6 km derinlikte oluşturulacak güvenlik koridoru ve ortak devriye için de devam ettirilebileceği belirtildi. Mutabakat metnine göre koridor ve ortak devriye için oluşturulacak askeri heyetler kısa süre içinde belirlenip, 7 gün içinde karara varacak. Kulislere göre, devriye güçlerinin Türk ve Rus askerlerinin İdlib içindeki birliklerinden oluşması bekleniyor. 15 Mart’ta başlayacak ortak devriye öncesi iki ülke askeri heyetleri, devriye güzergâhlarını net olarak tespit etme, telsiz parolaları, katılacak personel ve zırhlı araç sayısını belirleme gibi teknik konuları görüşmek için bir dizi toplantı yapacaklar. Sahadaki duruma göre devriyeye insansız hava araçları veya helikopter gibi hava unsurlarının da destek verebileceği belirtiliyor.

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, Serakib’in 2 km batısındaki Trumba ile Lazkiye’ye inen yolun İdlib içindeki güney noktası olan Ain-Al-Havr arasında yapılacak olan devriyede, TSK’nın İştebrak’da bulunan 11 ve Zeytinli’deki 12 numaralı gözlem noktaları önemli görevler üstlenebilir, her iki gözlem noktasına da takviye söz konusu olabilir. Ancak M-4 karayolunun bazı kesimlerinin bombalanmış olduğu, öncesinde yeniden asfaltlanması gerektiği de öğrenildi. Halep-Şam arasındaki M-5 karayolunda ise ateşkes öncesi mevcut durumun korunacağı bildirildi. Bu durumda M-5 rejim ve Rusya’nın tam hâkimiyetinde olacak.

SALDIRI İDDİASI

Öte yandan Reuters ajansı, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ni kaynak göstererek bölgede rejim güçleri ile radikaller arasında çatışma yaşandığını ve 15 kişinin öldüğünü bildirdi. Haberde Ankara ve Moskova’nın vardığı ateşkes anlaşmasının El Kaide uzantılı Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) gibi terörist örgütleri kapsamadığına dikkat çekildi.

BAKAN AKAR SINIRDA

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay’a geldi. Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’ne geçti.