Rusya ile Almanya, uzayda ortak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len deneyleri durduruyor

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Rusya uzay ajansÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Roscosmos Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dmitry Rogozin, Almanyaâ€™nÄ±n Rusyaâ€™ya uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlar sebebiyle Almanya HavacÄ±lÄ±k Merkezi (DLR) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Anke Kaysser-Pyzallaâ€™ya mektup gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Rogozin, ISSâ€™te Almanya ile ortak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len deneylerin durdurulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re deneyler, baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde Roscosmos tarafÄ±ndan devam ettirilecek.

Roscosmos Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Rogozin ayrÄ±ca yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n zeminine gÃ¶re Rus uzay programÄ±nÄ± adapte edileceÄŸini ve uydularÄ±n savunma amaÃ§lÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.



Almanya HavacÄ±lÄ±k Merkezi (DLR) bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Alman Uzay AjansÄ± ile bir dizi araÅŸtÄ±rma projesinde Rus kurumlarÄ±yla iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek tÃ¼m iÅŸbirliÄŸi projelerini durduracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.