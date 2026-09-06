Rusya ile ABD'nin görüşmesi sonrası ilk açıklamalar: Witkoff ile Kushner, savaşı bitirmek için teklif sundu

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova'ya ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.

Bunun sekizinci ziyaret olduğuna dikkati çeken Uşakov, ABD'li temsilcilerin Putin tarafından kabul edildiğini belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü, yapıcı, güvene dayalı ve faydalı olduğunu söyleyen Uşakov, görüşmede Ukrayna krizinin çözümü ve diğer güncel konuların ele alındığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff (sağda) ve Jared Kushner

'SON DERECE CİDDİ KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ'

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Uşakov, Putin'in görüşmede, ABD'nin Ukrayna konusunda arabuluculuk rolünü takdir ettiğini, Trump'a meselenin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı teşekkür ettiğini aktararak, şunları dile getirdi:

"Görüşmede, son derece ciddi konular değerlendirildi. Rus tarafı, (Ukrayna'da) yürütülen özel askeri operasyon seyrinde oluşan durumla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflere ulaşılacağı belirtildi. Elbette, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı. Putin, Amerikalılarla meseleye siyasi diplomatik çözümlerin bulunmasına yönelik ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu teyit etti."

ABD'li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçeceğine işaret eden Uşakov, "Witkoff ve Kushner, Putin'in Ukrayna krizinin kalıcı barışçıl çözümüne dair değerlendirmelerini yarın Kiev'de yapacakları temaslarda kullanacakları konusunda söz verdi." diye konuştu.

Uşakov, ABD'li temsilcilerin bu ziyarete ciddi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Onlar, yalnızca çatışmaların bir an önce sona ermesine yönelik isteklerini dile getirmekle kalmadı, olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler de sundu." açıklamasını yaptı.

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'ÇALIŞMALARIN SÜRMESİNDE MUTABIK KALINDI'

Uşakov, Rus ve ABD liderlerinin kişisel temaslarına devam edecekleri, Witkoff ve Kushner üzerinden yürütülen çalışmaların sürdürüleceği konusunda mutabık kalındığını duyurdu.

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Putin'in görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin de ele alındığı bilgisini paylaşan Uşakov, "Ekonomik konular ile Rusya ve ABD arasında uygulanabilecek büyük ve karşılıklı fayda sağlayan projeler ayrıntılı şekilde istişare edildi." dedi.

BEYAZ SARAY: SOMUT PLANLAR ELE ALINDI

Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmede Ukrayna savaşını sona erdirmek için atılacak sonraki adımlara yönelik somut planların ele alındığı bildirildi.

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AFP’nin haberine göre, bir Beyaz Saray yetkilisi ABD temsilcilerinin Putin ile Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan ve önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenen sonraki adımlar görüştüğünü vurguladı.

Söz konusu yetkili, yarın Ukrayna’da yapılacak toplantıların da aynı şekilde verimli geçmesini beklediklerini açıkladı.

PUTİN İLE ABD'Lİ TEMSİLCİLERİN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmişti.

3 saatten uzun süren görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmamıştı.