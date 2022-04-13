Rusya için resmen kâbus senaryosu... Finlandiya'dan flaş NATO açıklaması

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Rus saldırısı ile başlayan Ukrayna savaşı 49'uncu gününde. Ukrayna'nın dört bir yanında can kayıpları sürerken dünya gözünü bu kez Finlandiya sınırına çevirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya alabileceklerini açıklaması sonrası Rusya'dan dünyayı tedirgin eden bir görüntü gelmiş, Rusya'nın kuzey komşusunun sınırına asker sevkiyatı yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Füze sistemleri de dahil olmak üzere Rus ağır silahlarının yer aldığı görüntülere Finlandiya'dan net bir cevap geldi.

RUSYA'NIN UYARILARINA RAĞMEN BULUŞTULAR

Rusya'nın tüm uyarılarına rağmen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç’in başkenti Stockholm’de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya geldi.

Liderler ikili görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Marin, Finlandiya’nın gelecek haftalarda NATO’ya üye olup olmayacağına karar verileceğini dile getirdi.

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Geleceğe dair bir görüşe sahip olmak gerektiğini kaydeden Marin, 'Bu süreci, analiz ederek ve gelecek hakkında ortak görüşler elde etmek için kullanıyoruz' ifadelerini kullandı.

NATO üyeliğine karar verme noktasında kesin bir tarih vermeyen Marin, 'Ancak süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek' dedi.

'BEYAZ KİTAP' PARLAMENTOYA SUNULUYOR

Finlandiya hükümeti, Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkenin güvenlik stratejisindeki değişikliklere ilişkin 'beyaz kitap' adlı analizi bugün parlamentoya sunacak.

Parlamentonun, beyaz kitap ışığında gelecek haftalarda NATO katılımı görüşmeye başlaması bekleniyor.

İsveç Başbakanı Andersson ise, “Bu, tarihimizdeki en önemli dönem. Güvenlik ortamı tamamen değişti. İsveç için, güvenliğimiz ve barış için en iyisini düşünmek zorundayız” dedi.

RUSYA İÇİN KÂBUS SENARYOSU

Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.

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NATO yetkilileri, İskandinav ülkelerinin üyelik kriterlerinin çoğunu halihazırda karşılaması nedeniyle, ülkelerin ittifaka kabulünün nispeten basit olacağına inanıyor.

Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği ile olası bir çatışmaya karşı 1947'de kurulmuştu.

RUS VEKİL TEHDİT ETMİŞTİ: ÜLKENİZİ YOK EDERİZ

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının 'korkunç bir trajedi' olacağını belirterek tehditler savurmuştu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın 'meşru hedefi' olacağını belirten milletvekili 'Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır' demişti.

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PUTİN'İN PLANI TERS TEPTİ

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda.

Zira yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Finlandiya'da her 100 kişiden 84'i Rusya'yı 'önemli bir askeri tehdit' olarak görüyor.

Geçen yıl yani Ukrayna krizi yaşanmadan önce bu oran sadece yüzde 25 oranındaydı. İsveç'te de durum farklı değil. Yıllardır 'tarafsızlık' modelini uygulayan ülkede NATO sesleri artık daha yüksek çıkıyor.

Ülkede muhalefet partilerinin de desteği sonrası İsveç'in üyeliğe hiç olmadığı kadar yakın olduğu belirtiliyor.