×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya için 'en kanlı ay'

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Savaş
Rusya için en kanlı ay
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 11:07

ABD'li yetkililere göre, eylül 2023, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus kuvvetleri için "en kanlı ay" oldu. Ukrayna tarafında da kayıpların yüksek olduğunu belirten ABD'li yetkililer, Ukrayna makamlarının kayıp sayılarını gizlediği ifade ediliyor.

Haberin Devamı

ABD'li yetkililer, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, eylülün Rus kuvvetleri için "en kanlı ay" olduğunu savundu.

ABD'nin New York Times gazetesinin haberine göre, Rusya, Ukrayna'daki cephede, Donbas bölgesinde "istikrarlı ancak kademeli" ilerlerken yüksek kayıplar verdi.

Rusya'nın savaşta "cepheye büyük miktarda insan yollama" politikasını sürdürdüğünü belirten Amerikalı yetkililer, Ukrayna tarafında da yüksek kayıplar görmeye devam edilebileceğini vurguladı.

Ukrayna makamlarının kendi kayıplarının sayısını "ABD'den dahi sakladığını" ifade eden yetkililer, eylülün Rusya açısından "bedeli en yüksek ay" olduğunu aktardı.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın kayıplarına rağmen ayda 30 bine yakın asker topladığına değinerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kitlesel seferberlik ilan etmekten kaçınmaya çalıştığı" iddiasında bulundu.

Haberin Devamı

Yetkililer, ayrıca kayıpların Rusya'yı, yeni ve az eğitilmiş askerleri cepheye "nispeten hızlı" göndermeye zorladığını öne sürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Savaş

BAKMADAN GEÇME!