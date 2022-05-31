Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti

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24 Şubat sabahı başlayan saldırı sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım kararı almış, Ukrayna'ya ise silah yardımında bulunmaya başlamıştı.

Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz' sözleri ile doğalgaz satışında yeni dönemi resmen ilan etmişti.

Putin sözünü tuttu. Rusya, bir Avrupa ülkesine daha doğal gaz tedarikini durdurdu.

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Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Nisan’dan itibaren ödemelerin ruble ile yapılmasının kararlaştırılmasına rağmen Hollandalı enerji şirketi GasTerra’nın bunu reddettiğini belirterek, “30 Mayıs gününün sonunda Gazprom Export, GasTerra’nın Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için Rusya Devlet Başkanı'nın 31 Mart 2022 tarihli 172 sayılı kararnamesi uyarınca yapılacak olan ödemeyi halen tedarik edemedi” dedi.

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Gazprom Export, Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya bugün itibariyle doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti. GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

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LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.