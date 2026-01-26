Rusya, Haseke'deki askeri üssünü boşaltıyor

Haberin Devamı

Rusya, Kamışlı'da yer alan üsten askeri kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşıdı.

Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiğinin altını çizen Suriyeli askeri kaynaklar, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Gözden Kaçmasın Suriye'nin kuzeyinde tahliye süreci başladı Haberi görüntüle

RUS BASININDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Moskova merkezli Kommersant gazetesine açıklama yapan Suriyeli yetkililer, Kamışlı’nın yer aldığı Haseke ilinin terör örgütü SDG’nin kontrolünden çıkıp merkezi idareye bağlanmasının ardından Rusya ile temaslarda bulunabileceklerini dile getirmişti.

Rusya’nın 2019 yılından bu yana kullandığı Kamışlı Hava Üssü’nün durumunun Moskova ile ele alınabileceğini belirten Suriyeli bir kaynak ise "Ruslardan Kamışlı’yı tamamen terk etmeleri istenecek. Artık orada kalmaları için bir gerekçe yok" ifadelerini kullanmıştı.