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Rusya hapishaneye saldırdı: En az 20 kişi öldü

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#Rusya#Ukrayna#Hava Saldırısı
Rusya hapishaneye saldırdı: En az 20 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 08:56

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Zaporizhia bölgesine düzenlenen sekiz hava saldırısında bir cezaevinin vurulduğunu belirten Askeri Yönetim Başkanı İvan Fedorov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "16 kişi öldü, 35 kişi yaralandı" dedi.

Fedorov, saldırılar sonucunda binaların yıkıldığını ve çevredeki evlerin hasar gördüğünü de ekledi.

Dnipropetrovsk bölgesine yönelik saldırılarda da çok sayıda can kaybı yaşandığı açıklandı. Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Sergiy Lysak, Telegram'da yaptığı paylaşımda, Kamyanske kentine düzenlenen füze saldırısında iki kişinin öldüğünü, beş kişinin yaralandığını ve bir hastanenin hasar gördüğünü aktardı. Lysak, Synelnykivsky semtindeki saldırıda bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

AFP'nin haberine göre, pazartesi gecesi Velykomykhaylivska'da gerçekleşen bir başka saldırıda 75 yaşındaki bir kadının öldüğü, 68 yaşındaki bir erkeğin yaralandığı ve bir evin hasar gördüğü bildirildi.

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Rusya hapishaneye saldırdı: En az 20 kişi öldü

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UKRAYNA SALDIRISINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna'nın Rusya'nın güneyine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir kişinin öldüğü duyuruldu.

Rostov Bölgesi Vali Vekili Yuri Slyusar, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Ostrovsky Caddesi'nde bir araç hasar gördü. Maalesef araçtaki sürücü hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.

Kiev, 2022'de başlayan işgalin ardından Rusya'nın büyük ölçüde korunan bölgelere doğru ilerlemesini engellemeye çalışıyor. Rus ordusu, hafta sonu bölgedeki ilk köyü ele geçirdikten sonra Dnipropetrovsk'taki "Maliyevka yerleşimini kurtardığını" duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Moskova'ya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmesi için "yaklaşık 10-12 günlük" bir süre tanıdığını, aksi takdirde sert yaptırımlarla karşılaşacaklarını ifade etmişti.

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#Rusya#Ukrayna#Hava Saldırısı

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