Rusya Hafter’i Moskova’da ağırladı

Hafter’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğü bildirildi. Moskova’ya sürpriz ziyaret ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Hafter arasında temas gerçekleşmiştir. Görüşmede taraflar Libya’daki son durum hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur. Görüşmede Moskova’da 13 Ocak’ta yapılan kalıcı ateşkes görüşmelerinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir” dendi. Ziyaret tam da önceki gün uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kontrolündeki Trablus limanının Hafter güçlerinin saldırısına uğraması ve UMH’nin Cenevre’deki ateşkes görüşmelerinden çekilmesi sonrasına denk geldi.