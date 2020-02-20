MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya Hafter’i Moskova’da ağırladı
GeriDünya Rusya Hafter’i Moskova’da ağırladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 20.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Rusya Hafter’i Moskova’da ağırladı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya Hafter’i Moskova’da ağırladı

RUSYA, Suriye’de İdlib krizi sürerken Libya’daki darbeci Halife Hafter’i Moskova’da ağırladı.

Hafter’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğü bildirildi. Moskova’ya sürpriz ziyaret ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Hafter arasında temas gerçekleşmiştir. Görüşmede taraflar Libya’daki son durum hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur. Görüşmede Moskova’da 13 Ocak’ta yapılan kalıcı ateşkes görüşmelerinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir” dendi. Ziyaret tam da önceki gün uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kontrolündeki Trablus limanının Hafter güçlerinin saldırısına uğraması ve UMH’nin Cenevre’deki ateşkes görüşmelerinden çekilmesi sonrasına denk geldi.

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle