Rusya, Hafter saflarına paralı asker gönderecek

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinden 1000 kişiyi, para karşılığında savaşmaları için Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarına göndermeye hazırlanıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da da darbeci Hafter saflarını, Suriye'den yeni paralı savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor.

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı ilçesinde, iş birliği yaptığı kişiler aracılığıyla, Libya'da para karşılığında savaştırmak üzere bir kez daha paralı asker toplamaya başladı.

Bu kapsamda Kamışlı'da Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yapılan başvurularda, yaşları 20-45 arasında 1000 kişiyle anlaşmaya varıldı.

Başvuruları kabul edilenler, Rusya tarafından hızlandırılmış eğitimlerin ardından bu ay içerisinde Libya'ya gönderilecek.

Kişi başı aylık 2000 dolar karşılığında Ruslarla anlaşan paralı savaşçılar, en az 5 ay boyunca Libya'da Hafter saflarında savaşacak.

Paralı savaşçıların maaşlarını karşılayan Rusya, mayıs ayında da Kamışlı'dan yaklaşık 300 paralı savaşçıyı, 3 aylığına Libya'ya sevk etmişti.

Rusya'nın, Suriye'de Esed rejimi kontrolündeki bölgelerden Hafter saflarına şu ana kadar gönderdiği paralı savaşçı sayısı 5 bin civarında.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında ayrıca Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.