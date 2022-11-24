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Rusya: Güney Akım'a sabotaj girişimi engellendi

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#Rusya#Sabotaj#Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi
Rusya: Güney Akıma sabotaj girişimi engellendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 15:07

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz ileten Güney Akım boru hattına planlanan sabotajın engellendiğini duyurdu.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz ileten Güney Akım boru hattına düzenlenmesi planlanan sabotajın engellendiğini duyurdu.

SABOTAJ GİRİŞİMİNİN ARKASINDA UKRAYNA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜLER

Rus yayın kuruluşlarına göre FSB SABOTAJ girişiminin arkasında Ukrayna gizli servislerinin olduğunu iddia etti.

YARDIM EDEN RUS VATANDAŞLARI YAKALANDI

Rusya tarafından yapılan açıklamada terör eyleminin hazırlanmasına ve finanse edilmesine yardımcı olan çok sayıda Rus vatandaşının yakalandığı belirtildi.

Rusya: Güney Akıma sabotaj girişimi engellendi

BASKININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

FSB söz konusu operasyonun görüntülerini de medya ile paylaştı. Paylaşılan görüntülerde farklı yerlerde yapılan iki baskın görülüyor.

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Söz konusu baskınlarda güvenlik güçlerinin, 4 mıknatıslı mayın, 4 kilogram patlayıcı, 593 bin ruble para ele geçirdiği duyuruldu.

'UKRAYNA İLE YAPILAN YAZIŞMALAR BULUNDU' İDDİASI

FSB baskında ayrıca, Ukrayna özel servisleri ile yapılmış olan yazışmaları ve patlamanın planlandığı Volgograd bölgesinin koordinatlarının ele geçirildiğini öne sürdü.

Yakalanan şahısların yargılanması için adli işlemlerin sürdüğü aktarıldı.

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#Rusya#Sabotaj#Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi

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