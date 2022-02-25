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Rusya gözünü kararttı! Kiev'de akılalmaz kamuflaj oyunu

#Rusya#Ukrayna#Asker
Rusya gözünü kararttı Kievde akılalmaz kamuflaj oyunu

Rus askerlerinin, Ukrayna güçlerine ait araçları ele geçirip üstlerinde Ukrayna kamuflajları ile Kiev'e gitmeye çalıştığı ortaya çıktı. Son anda fark edilen ve Ukrayna Ordusu tarafından öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini AFP dünyaya servis etti.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon sonrası bölgeden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batıdan kuşatıldığını duyururken, Ukrayna güçleri ise Rusların ilerlememesi için köprüleri patlatmaya başladı. Bugün gelen son haber ise Rus askerlerinin Kiev'i ele geçirmek için ne kadar gözlerini kararttığını gösterdi.

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RUS ASKERLERİ UKRAYNA'YA AİT ARAÇLARI ELE GEÇİRDİ

Ukrayna'nın doğusunda, Ukrayna'ya ait askeri araçları ele geçiren Rus askerleri Kiev kent merkezine doğru ilerledi.

Rusya gözünü kararttı Kievde akılalmaz kamuflaj oyunu

RUS ASKERLERİNİN ÜZERİNDE UKRAYNA KAMUFLAJI VARDI

Ukrayna Ordusu araçları fark edip durdurdu ancak birlikler asıl şoku aracın içinde ölen askerleri gördüklerinde yaşadılar.

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Öldürülen Rus askerlerinin üzerinde Ukrayna ordusuna ait kamuflaj kıyafetleri vardı.

Rusya gözünü kararttı Kievde akılalmaz kamuflaj oyunu


BÜYÜKELÇİ BODNAR CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar bugün canlı yayında yaptığı açıklamada konuya ilişkin, "Hükümet binaları yakınlarında herhangi bir çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen bir sabotaj grubu toplum içinde panik yaratmaya çalıştı ve bunlara müdahale edildi." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya gözünü kararttı Kievde akılalmaz kamuflaj oyunu

Rus kuvvetleri Kiev'e kuzeyden ve kuzeydoğudan yaklaşıyor. Ukrayna ordusu, başkent Kiev'in Rus taarruzunun ikinci gününde düşebileceğine dair korkuların arttığını söyledi.

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