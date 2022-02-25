Rusya gözünü kararttı! Kiev'de akılalmaz kamuflaj oyunu

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon sonrası bölgeden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batıdan kuşatıldığını duyururken, Ukrayna güçleri ise Rusların ilerlememesi için köprüleri patlatmaya başladı. Bugün gelen son haber ise Rus askerlerinin Kiev'i ele geçirmek için ne kadar gözlerini kararttığını gösterdi.

RUS ASKERLERİ UKRAYNA'YA AİT ARAÇLARI ELE GEÇİRDİ

Ukrayna'nın doğusunda, Ukrayna'ya ait askeri araçları ele geçiren Rus askerleri Kiev kent merkezine doğru ilerledi.



Ukrayna Ordusu araçları fark edip durdurdu ancak birlikler asıl şoku aracın içinde ölen askerleri gördüklerinde yaşadılar.

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Öldürülen Rus askerlerinin üzerinde Ukrayna ordusuna ait kamuflaj kıyafetleri vardı.



Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar bugün canlı yayında yaptığı açıklamada konuya ilişkin, "Hükümet binaları yakınlarında herhangi bir çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen bir sabotaj grubu toplum içinde panik yaratmaya çalıştı ve bunlara müdahale edildi." ifadelerini kullanmıştı.



Rus kuvvetleri Kiev'e kuzeyden ve kuzeydoğudan yaklaşıyor. Ukrayna ordusu, başkent Kiev'in Rus taarruzunun ikinci gününde düşebileceğine dair korkuların arttığını söyledi.