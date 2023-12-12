Rusya gidişatı tersine çevirdi! 2024 yılı 'yeni bir 1916' olabilir! Washington ve Kiev 'çıkış yolu' arıyor

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Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı ancak aylarca süren mücadeleye rağmen başarısız olan 'karşı saldırı' Batı'nın verdiği yüksek maliyetli desteği parçaladı. Kiev hükümetine Rusya ile barış masasına oturması için baskılar giderek artıyor...

Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya son iki yılda 111 milyar dolardan fazla askeri ve ekonomik destek verdi ancak senatodaki Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmı artık daha fazla harcama yapılmasına karşı olduklarını söylüyor, kalan kısım ise herhangi bir ek fon için oy kullanmadan önce yeni stratejiyi görmeyi talep ediyor.

New York Times gazetesine göre, Washington ve Kiev yönetimleri gelinen bu noktada yeni bir strateji arayışına girdi....



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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz hafta büyük umutların bağlandığı 'karşı saldırının' başarısız olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.

"Daha hızlı sonuçlar bekliyorduk. Maalesef istediğimiz sonuçları elde edemedik. Bu bir gerçek" diyen Ukraynalı lider, umut edilen sonuçlar için ellerinde yeterince güç olmadığını ve Ortadoğu'da patlak veren trajedinin küresel toplumun dikkatini dağıttığını öne sürdü.

ABD VE UKRAYNA ARASINDA GERGİN GÖRÜŞMELER! ZELENSKİ APAR TOPAR WASHİNGTON'A GİTTİ

New York Times gazetesi, yaşanan hezimet sonrası ABD'li ve Ukraynalı yetkililer arasında haftalarca süren gergin görüşmelerin yapıldığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin aceleyle ayarlanan toplantılar için Pazartesi günü Washington'a geldiğini yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ukrayna'ya azalan desteği artırmak için harekete geçtiğini yazan NYT, bazı üst düzey ABD'li yetkililerin savaşın çıkmaza girmesi durumunda Putin'in avantajı elde geçireceğinden endişelendiğini vurguladı.



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Batı medyasında yer alan analizlere göre, Rus ordusu, Kiev'e yönelik başarısız girişiminin ardından, savaşın gidişatını tersine çevirmeye başladı ve gücünü yeniden topluyor. Amerikalı yetkililere göre Moskova artık daha fazla asker, mühimmat ve füzeye sahip.

Washington ise buna karşılık olarak Ukrayna'ya verdiği askeri danışmanlık hizmetini arttırdı ve üç yıldızlı bir generali sahada zaman geçirmesi için Kiev'e gönderdi.

UKRAYNA TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİL! 'TUT VE İNŞA ET' STRATEJİSİ

Amerikalı yetkililere göre Ukraynalı yetkililer ABD'nin savaş için fon sağlamaya devam etmesinin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller bu nedenler de Batı'nın mevcut olmayan stoklarından istenen milyonlarca top mermisi gibi gerçekçi olmayan beklentilere sahipler.

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Ukrayna'nın daha dar bir bütçeyle savaşmak zorunda kalacağını söyleyen ABD'li yetkililer, Kiev yönetimine "tut ve inşa et" stratejisini öneriyor. Bu kapsamda Ukrayna'nın elinde kalan toprakları koruması ve bir yandan da silah üretme kabiliyetini geliştirmeye odaklanması bekleniyor.

New York Times gazetesi buradaki temel amacın Rusya'nın önümüzdeki yıl ya da 2025 yılında müzakere masasına oturmayı kabul edebileceği kadar büyük bir tehdit oluşturmak olduğunu öne sürüyor.



Ukraynalı askeri yetkililer silah fabrikalarına, mühimmat depolarına ve tren hatlarına yönelik saldırılarla Rusya'nın dengesini bozmak ve sembolik zaferler kazanmak için yaratıcı yollar arıyor ancak Amerikalı yetkililer takip edilen stratejide değişiklik yapılmaması durumunda 2024 yılının I. Dünya Savaşı'nın en ölümcül yılı olan 1916'ya benzeyebileceğini söylüyor.

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Ukrayna hastaneleri şimdiden yaralı askerlerle dolup taşıyor. Ambulanslar bu yılki karşı saldırı boyunca cepheden cepheye gidip geldi. Ukrayna savaşta ölenlerin resmi sayısını açıklamasa da yetkililer kayıpların çok fazla olduğunu kabul ediyor.