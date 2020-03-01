Rusya: Gerilim azaltılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yazılı olarak yapılan açıklamada Ankara’daki heyetler arası görüşmelerin ana gündeminin İdlib bölgesinde gerilimin azaltılması ve kalıcı istikrar ortamının sağlanması olduğu dile getirildi. Tarafların bu hususta hemfikir kaldıkları vurgusu yapılan açıklamada ayrıca bölgede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terörist örgüt olarak kabul edilen militan gruplarla mücadelenin devam etmesi gerektiği üzerinde duruldu.

ACİL İNSANİ YARDIM

Yazılı açıklamada, İdlib bölgesinde gerilimin azaltılması yönünde atılacak adımların yeni bir anlaşmanın yapılmasından ziyade Suriye’de 4 güvenlikli bölge oluşturulmasını öngören 4 Mayıs 2017 Astana anlaşmasıyla 17 Eylül 2018 tarihli İdlib mutabakatı çerçevesinde sağlanması gerektiği üzerinde duruldu. Açıklamada ayrıca çatışmasızlık bölgesi içinde ve dışında bulunan sivil halkın korunması ve onlara gerekli acil insani yardımın sağlanması için çalışmalar yapılmasının önemine işaret edildi.