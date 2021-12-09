Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan saldırı açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaşın yeni teknik direktörünü Alman basını duyurdu Ters köşe isim...Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü Alman basını duyurdu! Ters köşe isim...#Beşiktaş
Uzmanlar uyardı... Çocuklarda sıra dışı Omicron belirtisiUzmanlar uyardı... Çocuklarda sıra dışı Omicron belirtisi #Omicron
Film gibi... Dünya izledi Her anı böyle görüntülendiFilm gibi... Dünya izledi! Her anı böyle görüntülendi #Niagara Şelaleleri
Asgari ücret 4üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlarAsgari ücret 4'üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Sergen Yalçın böyle ayrıldı Tesis çıkışı o an...Sergen Yalçın böyle ayrıldı! Tesis çıkışı o an...#Sergen Yalçın
Gizli plan deşifre oldu... Ortadoğuda yeni kriz'Gizli plan' deşifre oldu... Ortadoğu'da yeni kriz#İsrail
Sağlık Bakanlığından yeni genelge 81 kente gönderildiSağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 kente gönderildi#Sağlık Bakanlığı
Oyuncak devinden flaş karar 4 bin kişiye istihdam sağlayacakOyuncak devinden flaş karar! 4 bin kişiye istihdam sağlayacak#Lego
Dudaklarına botoks yapılan develer ortalığı karıştırdı...Dudaklarına botoks yapılan develer ortalığı karıştırdı...#Suudi Arabistan
Beşiktaştan tazminat ve Şenol Güneş açıklamasıBeşiktaş'tan tazminat ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
İngiltereden işgal uyarısı 75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaşİngiltere'den işgal uyarısı! '75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaş'#İngiltere
Uçan taksiler gerçek oluyor Peki İstanbulun taksicileri ne diyorUçan taksiler gerçek oluyor! Peki İstanbul'un taksicileri ne diyor? #Elektrikli Hava Araçları
Jeffrey Epsteinın eski pilotu konuştu: Aynı anda iki sevgilisi vardı, biri yarı yaşındaydıJeffrey Epstein'ın eski pilotu konuştu: Aynı anda iki sevgilisi vardı, biri yarı yaşındaydı#Ghislaine Maxwell
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
‘Hayat andan ibarettir’ 40,5 senelik...‘Hayat andan ibarettir’ 40,5 senelik...#Ünlüler
HABERLERDünya Haberleri

Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan saldırı açıklaması

#Rusya#Ukrayna#Saldırı
Rusya Genelkurmay Başkanından saldırı açıklaması

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, NATO ülkelerinin Rusya topraklarında yapılan askeri birlik intikallerine aşırı önem verdiğini belirterek, "Askeri eğitimler sırasında birliklerin intikali, her ülkenin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulama. Askeri faaliyet, ulusal topraklarımızda yürütülüyor ve bildirim gerektirmiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair basına yansıyan haberler yalan" dedi.

Haberin Devamı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Başkent Moskova'da yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ile bir araya geldi. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin Batılı ülkelere yansımasına ve basında çıkan iddialara yanıt veren Gerasimov, "Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi, Kiev'i keskin ve tehlikeli adımlara yöneltiyor.Ukrayna ordusu, Donbass'ta ABD tarafından sağlanan Javelin tanksavar füze sistemlerinin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Sonuç olarak ülkenin doğusunda bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınakla ilgili özellikle Batılı medya gruplarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki haberleri de yalanlayan Gerasimov, "NATO ülkeleri, Rusya topraklarında yapılan askeri birlik intikallerine aşırı önem veriyor. Askeri eğitimler sırasında birliklerin intikali, her ülkenin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulama. Askeri faaliyet, ulusal topraklarımızda yürütülüyor ve bildirim gerektirmiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair basına yansıyan haberler yalan" diyerek iddialara tepki gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla