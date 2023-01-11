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Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna'daki birliklerin başına getirildi

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#Rusya#Ukrayna#Valery Gerasimov
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukraynadaki birliklerin başına getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 20:38

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Ukrayna'daki birlikleri komuta etmek üzere görevlendirildiği duyuruldu.

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Rusya'nın geçtiğimiz yıl Şubat ayında Ukrayna'ya başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, Ukrayna'daki birlikleri kapsayan Birleşik Askeri Kuvvetler Komutanlığı'na Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un atandığını duyurdu.

Açıklamada, Ukrayna'daki Rus ordusunun komutasını güçlendirme ve Rus ordusu birimleri arasındaki iletişimi artırma adına yeni bir atama yapıldığı belirtildi. Bakanlık, özel askeri operasyon bölgesinde Gerasimov'un yardımcılığını Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin, Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov ve Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Aleksey Kim'in üsteneceğini de bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Ukrayna'daki özel askeri birliklerin başına Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in atandığına dair bir kararname imzalamıştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı'nın kararıyla General Sergey Surovikin, özel askeri operasyon bölgesindeki birleşik kuvvetlerin komutanlığına atandı" denilmişti. Suriye'deki savaşta verdiği hava harekatı emirleriyle "acımasız" olarak tanınan Surovikin, Ukrayna'daki askeri operasyonda da kritik rol oynadı.

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#Rusya#Ukrayna#Valery Gerasimov

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