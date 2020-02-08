Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı sahtekarlık suçlamasıyla tutuklandı

Kommersant gazetesinin aktardığına göre üst düzey askeri yetkilinin gözaltına alınması operasyonu geçtiğimiz Cuma gerçekleşmiş. Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanları Aslanov’u Moskova’daki evine gelerek kelepçeleyip askeri mahkemeye sevk etmiş.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Halil Aslanov, Rus ordusunda haberleşme alt yapısından sorumlu kişiydi. Yöneltilen suçlamaya göre askeri yetkili ordu ihtiyacı için gerekli haberleşme donanımını ihale şartlarına göre Rus üreticilerden temin alması gerekiyormuş. Ancak general birkaç yandaşıyla birlikte Çin’den yarı fiyatına alınan donanıma “Rus malı” etikete yapıştırarak envantere kabul ediliyormuş.

Rusya askeri savcılığın iddianamesine göre yapılan sahtekarlık sonucu elde edilen haksız kazanç 6,7 milyar ruble gösterildi.