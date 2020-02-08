MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı sahtekarlık suçlamasıyla tutuklandı
GeriDünya Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı sahtekarlık suçlamasıyla tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 08.02.2020 - 12:49,Son Güncelleme:/

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı sahtekarlık suçlamasıyla tutuklandı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı sahtekarlık suçlamasıyla tutuklandı

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Halil Aslanov, Rusya silahlı kuvvetlerini 6,7 milyar ruble (yaklaşık 667 milyon TL) dolandırma suçlamasıyla tutuklandı.

Kommersant gazetesinin aktardığına göre üst düzey askeri yetkilinin gözaltına alınması operasyonu geçtiğimiz Cuma gerçekleşmiş. Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanları Aslanov’u Moskova’daki evine gelerek kelepçeleyip askeri mahkemeye sevk etmiş.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Halil Aslanov, Rus ordusunda haberleşme alt yapısından sorumlu kişiydi. Yöneltilen suçlamaya göre askeri yetkili ordu ihtiyacı için gerekli haberleşme donanımını ihale şartlarına göre Rus üreticilerden temin alması gerekiyormuş. Ancak general birkaç yandaşıyla birlikte Çin’den yarı fiyatına alınan donanıma “Rus malı” etikete yapıştırarak envantere kabul ediliyormuş.

Rusya askeri savcılığın iddianamesine göre yapılan sahtekarlık sonucu elde edilen haksız kazanç 6,7 milyar ruble gösterildi.

 

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle