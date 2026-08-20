Rusya gece vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Saldırılarda kentin farklı bölgelerinde binalar hasar görürken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

KİEV’DE FARKLI BÖLGELER HEDEF ALINDI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın başkente füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Kentin farklı semtlerinde hasar meydana geldiğini belirten Kliçko, "Solomyansk semtinde bir çocuk hastanesi binası hasar gördü." ifadesini kullandı.

Kliçko, saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada, Kiev’in Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

JİTOMİR’DE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

Rus ordusunun Ukrayna’nın Jitomir bölgesine de saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle bölgedeki bir polis merkezinde yangın çıktığı ifade edildi.