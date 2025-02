Rusya gece vurdu: Çernobil'e korkutan saldırı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yıl dönümüne az bir zaman kala Rus insansız hava araçlarının (İHA), Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rus İHA'larının Çernobil sığınağını vurduğu belirtirken "dünyayı radyasyondan koruyan sığınak hasar gördü" açıklaması yaptı.

UAEA tarafından yapılan açıklamada, nükleer santralin 4 numaralı reaktörünün kalıntılarını koruyan yeni güvenli bölmeden gece saatlerinde bir patlama sesi duyulduğu ve yangın çıktığı ancak yangına birkaç dakika içinde müdahale edildiği ifade edildi.

UAEA ayrıca, "içerideki ve dışarıdaki radyasyon seviyeleri normal ve sabit kalmaktadır. UAEA durumu izlemeye devam etmektedir" sözlerini açıklamasına ekledi.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



