Rusya gece vurdu: Çernobil'e korkutan saldırı

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yıl dönümüne az bir zaman kala Rus insansız hava araçlarının (İHA), Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rus İHA'larının Çernobil sığınağını vurduğu belirtirken "dünyayı radyasyondan koruyan sığınak hasar gördü" açıklaması yaptı.

UAEA tarafından yapılan açıklamada, nükleer santralin 4 numaralı reaktörünün kalıntılarını koruyan yeni güvenli bölmeden gece saatlerinde bir patlama sesi duyulduğu ve yangın çıktığı ancak yangına birkaç dakika içinde müdahale edildiği ifade edildi.

Haberin Devamı

UAEA ayrıca, "içerideki ve dışarıdaki radyasyon seviyeleri normal ve sabit kalmaktadır. UAEA durumu izlemeye devam etmektedir" sözlerini açıklamasına ekledi.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

Ukrayan Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Yüksek patlama gücü ile donatılmış savaş başlığına sahip Rus İHA'sı, Çernobil'in yıkılan 4. güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurdu" dedi.

Zelenski, sığınağın hasar gördüğünü, yangın çıktığını ancak yangının söndürüldüğünü belirtti.

Zelenski açıklamasında şöyle konuştu:

"Bu sığınak Ukrayna tarafından Avrupa, Amerika ve dünyanın diğer ülkeleriyle birlikte insanlığın gerçek güvenliğine kendini adamış herkes için inşa edilmiştir. Dünyada bu tür tesislere saldıran, nükleer santralleri işgal eden ve sonuçlarına aldırmadan savaş yürüten tek ülke bugünün Rusya'sıdır. Bu, tüm dünya için bir terör tehdididir. Santraldeki sığınak İHA aracı saldırısı nedeniyle hasar gördü. Çıkan yangın ise söndürüldü. Şu an itibariyle radyasyon seviyelerinde artış gözlemlenmedi."

Haberin Devamı

Rusya'nın her gece Ukrayna altyapısına ve şehirlere bu tür saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Zelenski, "Rusya, ordusunu artırmaya devam ediyor. Rusya, insanlık karşıtı devlet söylemini değiştirmiyor. Bu da, Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmıyor olduğunu gösteriyor. Dünyayı hala kandırmaya devam etmeye hazırlanıyor. Bu yüzden, hayatı değerli bulan herkesin baskısı gerekiyor. Rusya, yaptığı şeylerin sorumluluğunu taşımak zorunda" açıklamasını yaptı.

ÇERNOBİL NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ



Sovyetler Birliği tarafından 1977 yılında inşa edilen Çernobil Nükleer Enerji Santrali, 1986 yılında 4. güç ünitesinde meydana gelen patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Patlama, bir reaktörün güvenlik testi sırasında yapılan hatanın ardından yaşandı. Sovyet yetkililer, başlangıçta felaketi örtbas etmeye ve sonra da önemsiz göstermeye çalıştılar. Ancak Avrupa'nın büyük bir bölümüne bulutlar aracılığıyla taşınan radyasyon, yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu. Radyasyonu kontrol altına almak için reaktörün üzerine sığınak adı verilen devasa bir beton ve çelik örtü inşa edildi.

Haberin Devamı

Çernobil'de yaşanan facia, dünyanın en kötü nükleer kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.