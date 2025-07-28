Rusya gece saldırdı: NATO harekete geçti... Saldırı sırasında jetler havalandı

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Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırılarda 324 insansız hava aracı (İHA), 4 seyir ve 3 adet hipersonik "Kinjal" (Hançer) füzesi fırlatıldı.

Kinjal füzelerinin, Ukrayna'nın batısındaki Starokostyantyniv Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının ardından yaptığı paylaşımda “Hava savunma kuvvetlerimiz, yüzlerce Rus saldırı İHA'sını önledi" açıklamasında bulundu.

BAŞKENT KİEV'DE 8 YARALI

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko ise idarenin Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

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Tkaçenko, başkent Kiev'deki bir apartmanın hedef alındığını ve biri ağır olmak üzere toplam 8 kişinin yaralandığını aktardı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitçko, hedef alınan binanın Dnipro'daki çok katlı bir yapı olduğunu söyledi.

Kiev'deki patlamaların, hava saldırısı sirenlerinin çalmasından 15 dakika sonra yaşandığı kaydedildi.





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NATO JETLERİ HAVALANDI

NATO savaş uçakları, Rusya'nın İHA ve roketli saldırısının ardından karşı önlem amacıyla Ukrayna sınırındaki Polonya üzerinde havalandı.

Jetlerin, Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya hava sahasında şüpheli bir Rus İHA'sının güvenlik alarmlarını tetiklemesi nedeniyle havalandığı açıklandı.

Polonya Savunma Bakanlığı, “Kara tabanlı hava savunma ve radar keşif sistemleri en yüksek savaş hazırlık seviyesine getirildi. Polonya ve müttefik uçakları hazırda bekliyordu” dedi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanı, "Rusya'nın uzun menzilli hava saldırı birimleri, Ukrayna topraklarına bir kez daha saldırı düzenledikten sonra” savaş uçaklarının havalandığını söyledi.

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Açıklamada, “Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm prosedürler devreye sokuldu. Polonya'nın ve müttefiklerinin uçakları havalandı ve kara tabanlı hava savunma ve radar keşif sistemleri en yüksek hazırlık durumuna ulaştı. Bu önlemler önleyici nitelikte olup, hava sahasının güvenliğini sağlamak ve özellikle tehdit altındaki bölgede ve komşu alanlarda vatandaşları korumak amaçlandı" denildi.

ŞÜPHELİ BİR İHA TESPİT EDİLDİ

Tespit edilen İHA'nın, önce İran yapımı Şahid tip olduğu tahmininde bulunuldu. Daha sonra, 2.4 metre kanat açıklığına sahip Rus yapımı Gerbera olduğu raporlandı.

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Rapora göre, alarmları tetikleyen İHA, Belarus'tan yasadışı bir biçimde havalanarak Litvanya'nın başkenti Vilnius hava sahasında 200 metre yükseklikte görüldü.

Litvanya polisi, İHA'nın düşmüş olabileceğini düşündüklerini ve enkazının bulunmasına yönelik arama çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Polis, "Belarus'tan Litvanya topraklarına giren tanımlanamayan İHA görüldü. Düşen İHA'yı gören vatandaşların İHA'ya yaklaşmamaları ve 112'yi arayarak derhal bildirmeleri önemle tavsiye edilir" uyarısında bulundu.

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, İHA'nın Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından geri çevrilmiş ve ülkesine geri dönmüş olabileceğini kaydetti.

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Bakan, "Ukrayna savunmasının Rus İHA'larını şaşırtmak için aktif eylemleri göz önüne alındığında, kaybolan İHA'ların sayısının artma olasılığı devam ediyor” dedi.

Düşmüş olabileceği tahmin edilen İHA, Belarus'tan Litvanya hava sahasına bu ay 2. kez giren İHA olduğu belirtildi.

RUSYA'DAN BATI'YA TEHDİT

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin "tüm Batı'ya karşı tek başına savaştığını" söyledi.

Lavrov, açıklamasında şöyle konuştu:

"Yapmamız gereken çok iş var. Bu görevlerin en önemlisi düşmanı yenmek. Tarihte ilk kez Rusya, tüm Batı'ya karşı tek başına savaşıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerimiz vardı. Şimdi ise savaş alanında müttefikimiz yok. Bu nedenle kendimize güvenmeli, hiçbir zayıflığa veya zafiyete izin vermemeliyiz"