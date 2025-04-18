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Rusya füze ve İHA'larla vurdu: Ölü ve yaralılar var

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#Ukrayna#Rusya#Harkiv
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 11:58

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkiv ve Sumi kentlerine füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Ukraynalı yetkililer, 2 kişinin öldüğünü ve 58 kişinin yaralandığını bildirildi.

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Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkiv ve Sumi kentlerine füze ve İHA'lar ile saldırdı.

Rusya füze ve İHAlarla vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda apartmanlar ve diğer sivil altyapıların hedef alındığı belirtildi.

Rusya füze ve İHAlarla vurdu: Ölü ve yaralılar var

Açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Rusya füze ve İHAlarla vurdu: Ölü ve yaralılar var

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Açıklamada ayrıca, saldırıda en az bir kişinin öldüğü ve 5'i çocuk 57 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya füze ve İHAlarla vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın Sumi Bölgesi Savcılığından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun Sumi kentine gerçekleştirdiği İHA saldırısında bir kişin öldüğü, bir kişin ise yaralandığı kaydedildi.

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#Ukrayna#Rusya#Harkiv

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