Rusya füze ve İHA'larla vurdu: Ölü ve yaralılar var

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Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkiv ve Sumi kentlerine füze ve İHA'lar ile saldırdı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda apartmanlar ve diğer sivil altyapıların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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Açıklamada ayrıca, saldırıda en az bir kişinin öldüğü ve 5'i çocuk 57 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Sumi Bölgesi Savcılığından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun Sumi kentine gerçekleştirdiği İHA saldırısında bir kişin öldüğü, bir kişin ise yaralandığı kaydedildi.