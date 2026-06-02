Rusya-Fransa arasında gölge tanker gerilimi

Rus petrolü taşıyan tankerin alıkoyulduğunu duyuran Fransa lideri Emmanuel Macron, “Yaptırımları hiçe sayarak Ukrayna’ya karşı savaşan Rusya’nın finanse edilmesine izin verilemez. Petrol tankerine yönelik operasyon deniz hukukunun tüm kuralları dikkate alınarak gerçekleşti” açıklamasını yaptı. Moskova yönetimi ise Rus bayrağı taşımayan geminin kaptan ve mürettebatının Rus vatandaşı olması üzerinden Paris’e yanıt verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Fransa’nın davranışlarını yasadışı sayıyoruz. Uluslararası hukuka göre bu davranış korsanlıktır. Rusya, vatandaşı olan mürettebatı savunacak” dedi. Rus televizyonlarında büyük bir skandal olarak yansıtılan olayla ilgili, “İki nükleer güç devlet arasında sıklaşan bu tür hadiseler günün birinde çok farklı boyuta varabilir” yorumları yapılması dikkat çekti.