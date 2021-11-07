Rusya, enerjide mini reaktörleri programına aldı

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DOĞALGAZ devi Rusya, iklim kriziyle mücadele çerçevesinde mini nükleer santralları hayata geçirmeye başladı. Sibirya’da 100 bin nüfuslu bir yerleşimin enerji ihtiyacını limandaki yüzer nükleer santraldan sağlayan Rusya, şimdi de basketbol sahası büyüklüğündeki mini reaktörleri programına aldı.

YÜZER SANTRAL

Rusya’nın bu projesi 2008 yılına kadar geri gidiyor. Doğalgaz zengini Rusya, daha az maliyetli, daha güvenli olduğu söylenen ve işletmesi daha kolay bu santrallarla enerji ihtiyacını karşılamayı planlıyor. 2018 yılından bu yana kuzeydeki Çukotka bölgesindeki Pevek şehrinin elektrik ve kalorifer suyu ihtiyacı limanda demirli “Akademik Lomonosov” gemisinden karşılanıyor. Gemide nükleer denizaltılarda kullanılan toplamda 70 megawatt gücünde iki nükleer reaktör bulunuyor.

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FİKİR AMERİKALILARDAN

Dünyada ilk yüzer nükleer santral aslında ABD tarafından 1968 yılında üretildi. “MH-1A Sturgis” adı verilen 10 megawatt gücündeki mini nükleer santral 1975 yılına kadar Panama kanalı işletilmesi için gereken elektriği sağladı.

YAYGINLAŞTIRILACAK

Yüzer santraldan sonra Rusya, basketbol sahası büyüklüğünde mini reaktörleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu kez Sibirya’nın kutup bölgesi Yakut özerk cumhuriyetine basketbol sahası büyüklüğünde bir nükleer santral inşa edilecek. Santralın bir diğer dikkat çekici özelliği de kullanacağı yakıt olacak. Bu yakıt, büyük nükleer santraldan çıkan tehlikeli atıkların yeniden işlenmesiyle elde edilecek. Rusya’da bulunan binlerce ton nükleer santral atığı Uranyum-238 ile Plütonyum-239 oksitleri birleştirilerek MOX (Karışık Oksit Yakıt) adı verilen yakıt elde edilecek. Mini nükleer santrallar sayesinde tehlikeli nükleer atıkların da azaltılması hedefleniyor.