Rusya en gelişmiş jetini sahaya sürdü

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Rusya’nın resmi RİA haber ajansıyla bilgi paylaşan Savunma Bakanlığı kaynakları, yürütülen özel askeri harekata 4 adet SU-57 uçağının da eklendiğini duyurdu. Radarlara görünmez “stealth” teknolojisine sahip bu uçakların aynı anda havalanarak ortak haberleşme ağı içinde Ukrayna’nın yerdeki hava savunma sistemlerini imha etme çalışmaları yürüttükleri kaydedildi.

ENVANTERDE 10 UÇAK

Rusya tarafından 2000’li yılların başında geliştirilmeye başlanan ve ilk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştiren SU-57 çok amaçlı beşinci nesil savaş uçağı ABD’nin ürettiği F-35 ve F-22’nin Rus muadili olarak kabul ediliyor. Yüksek manevra kabiliyetine sahip bu uçak, son model elektronik donanımıyla radarlara karşı görünmez özelliğe sahip kabul ediliyor. Beşinci nesil Rus uçağının üst uçuş tavanı 20 kilometre. Saatteki azami hızı ise 2600 kilometre civarında. Sesten iki kat daha hızlı hareket eden uçak, avcı ve aynı zamanda hafif bombardıman uçağı olarak kullanılabiliyor. Rusya’nın elinde halihazırda bu uçaktan sadece 10 adet bulunduğu tahmin ediliyor. 2022 yılı sonu kadar 12 uçağın daha orduya teslim edilmesi planlanıyor.