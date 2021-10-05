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Rusya ekibini yolladı! 'Uzay filmi' değil 'Uzayda çekilen film'...

#RUSYA#Uluslararası Uzay İstasyonu#Uzayda Çekilen Film
Rusya ekibini yolladı Uzay filmi değil Uzayda çekilen film...

Sinema tarihi uzayda geçen birçok bilim kurgu filmiyle dolu. Ancak dünya tarihi 'uzayda çekilen' ilk uzun metrajlı filme bugünlerde hazırlanıyor. Rusya, tarihte ilk defa uzayda film çekecek ekibini uzaya gönderdi.

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Rusya, "uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmi" için ekibini uzaya gönderdi. Yönetmen koltuğuna oturacak Klim Şipenko, oyuncu Yuliya Peresild ve kozmonot Anton Şkaplerov’un bulunduğu uzay aracı uzaya fırlatıldı. Vyzov (Sınanma) isimli filmin çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılacak

Rusya, sinematografi tarihinde ilk defa uzayda film çekecek ekibini Soyuz MS-19 uzay aracı ile Kazakistan’ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi.

Rusya Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ile Perviy Kanal ve bir yapım şirketinin ortak projesi olan “Vyzov” (Sınanma) isimli filmin çekimleri için Yuriy Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi’nde özel eğitim alan ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Baykonur üssünde MS-19 uzay aracına bindirildi.

Rusya ekibini yolladı Uzay filmi değil Uzayda çekilen film...
Filmin yönetmeni Klim Şipenko 

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Uzayda çekilecek filmin yönetmen koltuğuna oturacak Klim Şipenko, oyuncu Yuliya Peresild ve kozmonot Anton Şkaplerov’un bulunduğu uzay aracı, TSİ 11.55’te uzaya fırlatıldı.

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Rusya ekibini yolladı Uzay filmi değil Uzayda çekilen film...

Sinematografi tarihinde “uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı drama filmi” özelliği taşıyacak filmin çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) gerçekleştirilecek. Ekip, UUİ’de 12 gün kalacak.

Rusya ekibini yolladı Uzay filmi değil Uzayda çekilen film...
Başrol oyuncusu Yuliya Peresild 

Film ekibinin 17 Ekim’de kozmonot Oleg Noviskiy başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracıyla Dünya’ya dönmesi planlanıyor.

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#RUSYA#Uluslararası Uzay İstasyonu#Uzayda Çekilen Film