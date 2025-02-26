×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya duyurdu: Ukrayna'ya ait 128 İHA yok edildi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#İHA
Rusya duyurdu: Ukraynaya ait 128 İHA yok edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 10:33

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 128 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirdi. Ukrayna tarafından düzenlenen İHA saldırısının, yıl başından bu yana en yoğunu olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 128 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 83'ünün Krasnodar, 1'inin Bryansk, 1'inin Kursk bölgeleri, 30'unun ilhak edilen Kırım, 8'inin Azak Denizi, 5'inin de Karadeniz üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA'lar ile sivil unsurlara saldırı düzenleme girişiminde bulunduğunu belirterek "Bunun sonucunda 3 bina hasar gördü. İlk belirlemelere göre yaralı ve ölü yok." ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafından düzenlenen İHA saldırısının, yıl başından bu yana en yoğunu olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Ocak'ta Ukrayna'ya ait 121 İHA'nın başkent Moskova dahil olmak üzere Rus bölgeleri üzerinde yok edildiğini duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#İHA

BAKMADAN GEÇME!