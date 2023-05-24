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Rusya duyurdu: TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan gemiye saldırı

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#Rusya#Türkakım#Ukrayna
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 17:24

Rusya Savunma Bakanlığı Telegram üzerinden yaptığı açıklama ile Ukrayna'nın TürkAkım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisine saldırdığını duyurdu.

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Bakanlığın açıklamasında Karadeniz'de ilerleyen 'Ivan Hurs'  isimli geminin 'İnsansız deniz araçları' tarafından saldırıya uğradığı ve saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Saldırı İstanbul Boğazı'na yalnızca 140 kilometre mesafede gerçekleşirken, Rus yetkililer saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını ve güvenliğin sağlandığını vurguladı.

Rusya duyurdu: TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan gemiye saldırı

AKILLARA ŞÜPHELİ SALDIRI GELDİ

26 Eylül 2022'de Rusya’dan Almanya’ya, oradan da Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında peş peşe meydana gelen sızıntılar sonrası Batılı ülkeler sızıntının nedeninin Rusya'nın gerçekleştirdiği bir Saldırı olabileceğini öne sürmüştü.

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Rusya sabotaj iddialarını reddedip ibreyi ABD'ye çevirirken, ABD basını da boru hattına sabotajlarda Ukrayna yanlısı bir grubun parmağı olduğunu öne sürmüştü.

Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'yı vuran gaz krizinin ortasında Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına yapılan saldırıların arkasında kimin olduğu gizemini korurken, Danimarka basını Rusya'ya ait SS-750 kurtarma gemisinin sızıntılardan 4 gün önce Baltık Denizi'nde görüntülendiğini duyurmuştu.



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#Rusya#Türkakım#Ukrayna

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