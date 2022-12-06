Rusya duyurdu: Kursk kentindeki havaalanına İHA'lı saldırı

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Rusya'nın güneybatısındaki Kursk kentinde yer alan bir havaalanının insansız hava aracıyla hedef alındığı bildirildi.



Kursk Bölge Valisi Roman Starovoit sosyal medya hesabından yerel saatle 07.20'de yaptığı açıklamada, havaalanındaki yakıt tankerinin patladığını belirterek, "İHA saldırısı nedeniyle Kursk Havaalanı'ndaki bir petrol yakıt tankeri alev aldı. Can kaybı yaşanmadı. Yangına müdahale edildi. Tüm özel servisler olay yerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.



DÜN DE 2 SALDIRI OLMUŞTU



Rusya’nın Ukrayna sınırına 350 km uzaklıktaki iki stratejik hava üssü dün İHA saldırısına uğradı. Engels hava üssüne düzenlenen İHA saldırısında Rusya’nın nükleer silah da taşıyabilen TU-95 tipi iki uçağının hasar gördüğü bildirildi. Diğer saldırı ise Moskova hava savunmasının üssü olan Dyagilevo Havalimanı oldu.