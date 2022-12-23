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Rusya duyurdu: Gazprom Türkiye'deki yetkililerle görüşüyor

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#Rusya#Türkiye#Doğalgaz
Rusya duyurdu: Gazprom Türkiyedeki yetkililerle görüşüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 11:05

Rusya Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile ilgili "Gazprom yetkilileri Türkiye'de doğalgaz dağıtım merkezinin kurulması için Türk yetkililer ile görüşüyor. Türkiye'deki bu merkez fiyat mekanizması için gerekli araçları sağlayabilir." açıklamasında bulundu. Rusya Başbakanı Yardımcısı Alexander Novak merkezin kurulmasına yönelik kararın 2023 yılında alınmasının beklendiğini duyurdu.

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Rus doğalgazının Türkiye'de kurulacak merkez üzerinden dağıtılması için temaslar devam ederken, Rusya'dan flaş bir açıklamageldi.

Yapılan son dakika açıklamasında, "Gazprom yetkilileri Türkiye'de doğalgaz dağıtım merkezinin kurulması için Türk yetkililer ile görüşüyor. Türkiye'deki bu merkez fiyat mekanizması için gerekli araçları sağlayabilir." ifadeleri yer aldı.

TARİH VERDİ: KARAR 2023 YILINDA ALINACAK

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rus televizyon kanalına yaptığı açıklamada Rus gazının ucuz olduğunu ve talebin devam ettiğini belirterek doğal gaz merkezine ilişkin kararın 2023 yılında alınabileceğini söyledi.

Novak,Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarında meydana gelen hasara ilişkin devam eden soruşturmanın sonuçlarını tartışmak için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

Rusya duyurdu: Gazprom Türkiyedeki yetkililerle görüşüyor

PUTİN: FİYATI TÜRKİYE'DEKİ MERKEZ BELİRLEYECEK

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de kurulması planlanan merkezle ilgili yaptığı son açıklamada dağıtım merkezinin bir-iki ay içinde elektronik ortamda isteyen müşterilere fiyat vermeye başlayabileceğini belirtmiş ve şunları söylemişti;

“Dünyanın enerjiye ihtiyacı var ve ileride de olacak. Rusya, doğalgazını perspektifli pazarlara satmaya devam edecek. Bu anlamda komşumuz Türkiye doğalgazda önemli bir müşterimiz ve birkaç yıl içinde Türkiye’de Avrupa için gaz dağıtım merkezi kurmayı planladığımızı biliyorsunuz. Proje tam güç devreye girmeden bile Türk tarafıyla birlikte çalışarak bir-iki ay içerisinde İstanbul dağıtım noktasında elektronik gaz satış işlemlerini başlatabiliriz. Avrupa’dan alıcılara gaz fiyatını, İstanbul’daki ortak elektronik platform belirleyecek”

ERDOĞAN: ADIMLARIMIZI ATIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Amacımız ülkemizi en kısa sürede doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline getirmek. Değerli dostum Sayın Putin’le önemli görüşmelerimiz oldu. Adımlarımızı atıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

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#Rusya#Türkiye#Doğalgaz

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