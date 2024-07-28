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Rusya duyurdu: Donetsk’te Progress ve Yevgenovka yerleşim birimlerini ele geçirdik

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#Rusya#Ukrayna#Donestk
Rusya duyurdu: Donetsk’te Progress ve Yevgenovka yerleşim birimlerini ele geçirdik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 17:42

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Progress ve Yevgenovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun bazı yerleşim birimi ve önemli noktaları kontrolüne aldığı kaydedilen açıklamada, "Aktif operasyonlar sırasında 'Merkez' askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Progress ve Yevgenovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Operasyonel-taktik havacılık unsurları, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birliklerinin ABD yapımı Patriot hava savunma füze sisteminin radar istasyonunu da vurduğu aktarılan açıklamada, 138 bölgede Ukrayna askerleri ve teçhizatının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hava savunma sistemleri ile 5 ABD yapımı HIMARS füzesi ve 2 adet Fransa üretimi Hammer güdümlü füzenin düşürüldüğü bildirilen açıklamada, 12’si "özel operasyon bölgesi" dışında olmak üzere Ukrayna'ya ait 34 İHA'nın vurulduğu ifade edildi.

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#Rusya#Ukrayna#Donestk

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