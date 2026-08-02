Rusya duyurdu: Avrupa'nın en büyük nükleer santraline İHA saldırısı

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), personelin üniteler arasında geçişini sağlayan koridorun insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu açıkladı.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, gece saatlerinde düzenlenen saldırıda savaş amaçlı bir İHA'nın altı güç ünitesini birbirine bağlayan personel geçiş koridorunu hedef aldığını bildirdi.

Ria Novosti'nin aktardığı habere göre Likhachev, "Dün gece, bir savaş insansız hava aracı, altı güç ünitesinin tamamını birbirine bağlayan ve personel geçişi için kullanılan geçidi vurdu. Neyse ki patlama olmadı. Vuruş, üçüncü güç ünitesinin reaktör bölümüne sadece birkaç metre mesafede gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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"SANTRAL GÜVENLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMEYE DEVAM EDİYOR"

Saldırının reaktör bölümüne çok yakın gerçekleşmesine rağmen herhangi bir patlama yaşanmadığını belirten Likhachev, santralin güvenli şekilde işletilmeye devam ettiğini söyledi.

Rosatom Başkanı, Ukrayna'daki savaşın etkilerinin santral çevresinde sürdüğünü, Energodar kenti ile nükleer tesisin topçu atışları ve İHA saldırıları nedeniyle baskı altında olduğunu ifade etti.

ENERJİ ALTYAPISIYLA İLGİLİ ENDİŞE

Likhachev, hafta başında Energodar'da birkaç gün süren elektrik kesintileri yaşandığını, kentte elektrik ve su tedarikinin halen belirli saatlerde sağlanabildiğini belirtti.

Nükleer santralin dış enerji beslemesine ilişkin risklere de dikkat çeken Likhachev, tesisin elektriğini yalnızca 330 kilovoltluk Ferrosplavnaya-1 enerji iletim hattından aldığını söyledi.

İkinci bir aktif enerji hattının bulunmamasının santralin güvenli işletimi açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Likhachev, bu durumun yakından takip edildiğini kaydetti.

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UAEA BAŞKANI GROSSI'YE ÇAĞRI

Rosatom, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) santralin güvenliğine yönelik çalışmalarını yetersiz bulduklarını belirterek, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin Energodar ile Zaporijya NGS sahasını ziyaret ederek durumu yerinde incelemesini beklediklerini açıkladı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Energodar yakınında bulunan Zaporijya Nükleer Güç Santrali, her biri 1 gigavat kapasiteli altı güç ünitesiyle Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirirken, tesis Ekim 2022'den itibaren Rus uzmanlar tarafından yönetilmeye başlandı. Güç ünitelerinde elektrik üretimi Eylül 2022'de durduruldu, santral ise Nisan 2024'ten bu yana soğuk kapatma modunda bulunuyor.

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Moskova yönetimi, Zaporijya NGS ve Energodar'a yönelik saldırılardan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini sorumlu tutarak, santral ve çalışanlarına yönelik tehdidin devam ettiğini savunuyor.