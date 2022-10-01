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Rusya dost olmayan ülkelere kara taşımacılığını yasakladı

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#Rusya#Kara Taşımacılığı#Mihail Mişustin
Rusya dost olmayan ülkelere kara taşımacılığını yasakladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 22:19

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, dost olmayan ülkelerin Rusya'ya kara taşımacılığı ile sevkiyat yapmasını engelleyen kararnameyi imzaladı.

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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları sonrası batılı ülkeler ile Rusya arasında yaşanan gerilim artarak devam ediyor. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya'ya ulaşım kısıtlamaları uygulayan ülkelere taşımacılık alanında yasak içeren yeni bir kararname imzaladı. Kararnameye göre dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına izin verilmeyecek ve yasak 10 Ekim- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak.

Kararnamede yabancı plakalı araçlardaki malların kontrol noktalarında indirilerek Rus ve Belarus plakalı nakliye araçlarına yüklenerek ülkeye sokulacağı bilgisi verilerek, "Pskov, Kaliningrad, Leningrad ve Murmansk bölgeleri, Karelya Cumhuriyeti ve St. Petersburg'daki sınır bölgelerindeki gümrük kontrol noktalarında mallar yabancı ülkelerin araçlarından indirilerek Rusya ve Belarus araçlarına yüklenecek" ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Mihail Mişustin'in imzaladığı kararnamenin, Rusya'nın Avrupa topraklarında kalan tek bölgesi Kaliningrad'ı kapsamadığı belirtildi.

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#Rusya#Kara Taşımacılığı#Mihail Mişustin

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