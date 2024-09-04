Rusya dört koldan saldırıyor: Ukrayna askerleri tuzağa düşebilir! Kiev'de büyük değişim: Peş peşe istifalar...

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Dünya gözünü Gazze'deki insanlık dramına çevirmişken 2 yılı aşkın süredir savaşın devam ettiği Ukrayna'da da tansiyon yükseldi.

RUSYA'DAN PEŞ PEŞE SALDIRILAR: ÇOK SAYIDA CAN KAYBI

Rusya dün Ukrayna'nın Poltava bölgesine füzeli bir saldırı gerçekleştirdi. Mevcut bilgilere göre saldırıda 51 kişi hayatını kaybetti en az 271 kişi de yaralandı.



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Ukrayna Devlet başkanı Zelenski saldırı sonucu bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü açıklarken, ABD Başkanı Joe Biden Rusya'yı kınadı ve saldırıyı "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özgür bir halkın iradesini kırmaya yönelik çirkin bir girişimi" olarak nitelendirdi.

Zelenski bugün yaptığı açıklamada da Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Rus ordusunun ayrıca Kriviy Rig kentine füze saldırısı düzenlediğini kaydeden Zelenski, bu saldırıda da 5 kişinin yaralandığını kaydetti.



Ukrayna'nın gündeminde olan tek şey Rusya'nın saldırıları değil... ABD'li New York Times gazetesinde yer alan bilgilere göre Ukrayna lideri Zelenski, hükümetinde geniş kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk bu sabah Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifa dilekçesini parlamentoya sunduğunu duyurdu. Stefançuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Kuleba'dan istifa dilekçesi aldıklarını belirterek, istifanın bir sonraki genel kurul oturumlarının birinde değerlendirileceğini ifade etti.



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Gece saatlerinde yaptığı bir başka paylaşımda Stefançuk, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşçuk ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina’nın da parlamentoya istifa dilekçelerini sunduğunu bildirdi.

Dün Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Adalet Bakanı Denis Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitali Koval parlamentoya istifa için başvuru yapmıştı.

DEĞİŞİM SAVAŞIN EN KRİTİK ZAMANINDA GELİYOR

Ukrayna'daki yeniden yapılanma savaşın en kritik dönemlerinden birinde, Kiev'in savunma hatlarını istikrara kavuşturma çabasıyla doğu cephesine takviye kuvvetler gönderdiği bir zamanda geliyor. İstifa dilekçelerini veren isimlerin yerine kimlerin geleceği henüz belli değil.

Zelenski Salı günü yaptığı gece konuşmasında, yaklaşan sonbaharın "Ukrayna için son derece önemli" olacağını vurguladı ve "Kurumlarımızın Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu tüm sonuçları elde edecek şekilde yapılandırılması gerekiyor. Bunun için hükümetin bazı alanlarını güçlendirmemiz gerekli" demişti.



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Ukrayna Rusya saldırıları ve hükümet değişiklikleri ile meşgulken, Rus birliklerinin stratejik öneme sahip Pokrovsk kentine ilerleyişi sürüyor.



Forbes dergisine göre Rusya'nın ilerleyişi sadece hayati ikmal hatlarını ve şehirde kalan sivilleri tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda Pokrovsk'un güneyindeki Ukrayna birliklerini de tehlikeli bir duruma sokuyor.

30 bin askerden oluştuğu iddia edilen Rus birlikleri, kuzeyden güneye doğru ilerleyen Ukrayna kuvvetlerini atlattı ve Pokrovsk sınırına yaklaştı. Forbes'e göre bu hamle birkaç kararlı manevrayla yüzlerce Ukrayna askerini tuzağa düşürebilir.

Pokrovsk etrafındaki Ukrayna pozisyonları kırılgan. Ukrayna'nın buradaki askerlerini kaybetmesi Kiev için büyük felaketle sonuçlanabilir.

