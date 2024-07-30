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Rusya: Donetsk’te Lenin yerleşim birimini ele geçirdik

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#Rusya#Donetks#Ukrayna
Rusya: Donetsk’te Lenin yerleşim birimini ele geçirdik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 13:49

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk’te Lenin yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Çatışma alanında, Rus askeri birliklerinin önemli yerleri ele geçirdiği aktarılan açıklamada, “Aktif operasyonlar sonucunda ‘Merkez’ askeri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Lenin yerleşim birimini kurtardı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna’da bugüne kadar 631 uçak, 278 helikopter, 28 bin 692 insansız hava aracı, 556 hava savunma füze sistemi, 16 bin 725 tank ve zırhlı araç, 1393 çok namlulu roketatar, 12 bin 567 obüs ve havan topu, 24 bin 201 özel askeri aracı imha ettiği kaydedildi.

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#Rusya#Donetks#Ukrayna

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